Görbicz Anita a DPK-nagygyűlésen kimondta: ez lenne a magyar sport legnagyobb ünnepe

Több sportoló is megjelent a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján. Görbitz Anita ekkor azt is elárulta, mi a nagy álma.
Kiváló magyar sportolók is részt vettek a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján, melynek során Szabó Zsófi műsorvezetővel beszélgettek. Többek közt jelen volt Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó, és Nagy László, aki szintén kézilabdázóként ért a csúcsra. Görbicz Anita ekkor azt is elárulta, nagy álma, hogy Magyarország a jövőben házigazdája legyen egy olimpiának - írja a Bors.
Nagyon jó érzés volt most ide eljönni
- fogalmazott az egykori klasszis, aki azzal folytatta, hogy mekkora élmény lenne, ha Magyarország végre olimpiát rendezne.
Egy sportolónak az az álma, hogy részt vegyen egy olimpián, és azt átélni, hogy egy hazai rendezésű olimpián ott vannak a családtagok és a szurkolók, az hatalmas csoda lenne. A magyar sport legnagyobb ünnepe lenne, ha itt lenne Magyarországon egy olimpia.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.