Görbicz Anita a DPK-nagygyűlésen kimondta: ez lenne a magyar sport legnagyobb ünnepe

Kiváló magyar sportolók is részt vettek a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján, melynek során Szabó Zsófi műsorvezetővel beszélgettek. Többek közt jelen volt Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó, és Nagy László, aki szintén kézilabdázóként ért a csúcsra. Görbicz Anita ekkor azt is elárulta, nagy álma, hogy Magyarország a jövőben házigazdája legyen egy olimpiának - írja a Bors.

Több sportoló is részt vett a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján / Fotó: / Mediaworks

Nagyon jó érzés volt most ide eljönni

- fogalmazott az egykori klasszis, aki azzal folytatta, hogy mekkora élmény lenne, ha Magyarország végre olimpiát rendezne.

Egy sportolónak az az álma, hogy részt vegyen egy olimpián, és azt átélni, hogy egy hazai rendezésű olimpián ott vannak a családtagok és a szurkolók, az hatalmas csoda lenne. A magyar sport legnagyobb ünnepe lenne, ha itt lenne Magyarországon egy olimpia.

Görbicz Anita, Nagy László és Berki Krisztián a Hír TV alábbi videójában 23:40-től látható.



