A DPK gyűlésén találkozott először Marsi Anikó és Kudlik Júlia

A Papp László Sportarénában rendezett Digitális Polgári Kör (DPK) találkozója nemcsak a politikai és kulturális élet nagy alakjait vonzotta, hanem számos közismert televíziós személyiséget is. A rendezvényen felszólalt Marsi Anikó, aki a Női Kör elnökeként személyes élményeit osztotta meg a közönséggel, és szavai hamar a nap egyik legmeghatározóbb üzenetévé váltak. A Borsnak elárulta, milyen érzések kavarognak benne az esemény kapcsán.

Marsi Anikó remekül érezte magát a DPK gyűlésen (Fotó: Tumbász Hédi)

Marsi Anikó Kudlik Júliával most találkozott először

„Nagyon jól éreztem magam. Életemben először találkoztam személyesen Kudlik Júliával. Gyönyörű nő, kivételes és derűs személyiség” – kezdte a Borsnak a TV2 Tények műsorvezetője, aki láthatóan meghatódva beszélt arról, mennyire különleges élmény volt számára a legendás tévés ikonnal találkozni.

A műsorvezető nemcsak a személyes pillanatairól mesélt, hanem arról is, hogy mennyire inspirálónak találta a tudósok párbeszédét, akik szerint a jövő a kíváncsi és tudásra éhes fiatal generáció kezében van:

Részese lehettem elismert tudósok párbeszédének, akik azt vallják, a kíváncsi és tudásra éhes ifjú generációé a jövő. És hogy az ő terelgetésükhöz, a bennük rejlő tehetség és erő felfedezéséhez elengedhetetlen szükség van ránk, szülőkre

– mondta.

Marsi Anikó a Női Kör elnökeként szólalt fel (Fotó: Mediaworks/archív)

Fontos ügy mellett állt ki

Marsi Anikó saját tapasztalatból kiindulva a szülők felelősségére is felhívta a figyelmet. Úgy fogalmazott: „Kérdésre válaszolva pedig elmondhattam, hogy a gyerekeink lelki és fizikális biztonságához szintén arra van szükség, hogy anya, apa, vagyis a felnőttek a lelki békére, a harmóniára, vagyis a jó megoldásokra törekedjenek. Nagyon fontos (lenne), hogy meg tudjuk különböztetni a lényegest a lényegtelentől. Csak így leszünk biztonságban, s így tudhatjuk a gyermekeinket is biztonságban”– árulta el lapunknak.

Több, mint politikai rendezvény

A rendezvény tehát nemcsak politikai programot és koncertélményt adott a résztvevőknek, hanem olyan üzeneteket is, amelyek a család, a nevelés és a lelki béke fontosságát hangsúlyozták. Marsi Anikó megszólalása így méltó ellenpontja volt a nagyszabású esemény fesztiválhangulatának: személyes, meghitt és mindannyiunkat érintő gondolatokkal gazdagította a közönséget.