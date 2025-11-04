Orbán Viktor: Január 1-től bevezetjük a 14. havi nyugdíjat!

Facebook oldalán tett komoly bejelentést Orbán Viktor: 2026 január elsejétől a 14. havi nyugdíjat is bevezeti a kormány.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A poszthoz közzétett videójában a nemzetközi bankárvilág terveihez is megjegyzéseket fűzött:

Itt most a nemzetközi bankárhálózat véleményéről van szó.

- mondta a miniszterelnök, majd egyenként reagált a terveikre. A gazdasági támogatások megvágására úgy reagált, hogy "Inkább növelni kellene, mert a fejlesztő államra van szükség."

"Tizennegyedik havi nyugdíjra semmi esélyt nem lehet"

- állítják a bankárok, mire Orbán Viktor így válaszolt:

Január elsejétől be fogjuk vezetni. Több lépésben ugyan, de bevezetjük.

"Tizenharmadik havi nyugdíjat maximalizálna" - folytatta a belga bankárok véleményét.

Szó se lehet volna. Ami megilleti az embereket, azt meg kell kapniuk.

- válaszolta a miniszterelnök.

"Az édesanyák szja-mentességét nem szabadna végigvinni" - erre így válaszolt Orbán Viktor:

Dehogynem. Minél gyorsabban annál jobb.

A bankárok véleménye azonban a 3%-os hitelről és a lakossági energiatámogatásról is megvan: egyiket sem támogatják. Erre Orbán viktor így reagált:

"Háromszázalékos hitelkamat az az első otthon a fiatalok számára. Utolsó vérig kell harcolni érte. (...) Magyarul rezsicsökkentésnek hívják, az marad."

Az árrésstopba is beleszálltak, szerintük júliussal kivezetik azt, de Orbán Viktor a meghosszabbítás lehetőségét is elképzelhetőnek tartja.

Arra, hogy azért erősödik a forint, mert a piac a Tisza párt győzelmére fogad, elmondta: