Orbán Viktor: Január 1-től bevezetjük a 14. havi nyugdíjat!
Hatalmas bejelentést tett a miniszterelnök.
Facebook oldalán tett komoly bejelentést Orbán Viktor: 2026 január elsejétől a 14. havi nyugdíjat is bevezeti a kormány.
A poszthoz közzétett videójában a nemzetközi bankárvilág terveihez is megjegyzéseket fűzött:
Itt most a nemzetközi bankárhálózat véleményéről van szó.
- mondta a miniszterelnök, majd egyenként reagált a terveikre. A gazdasági támogatások megvágására úgy reagált, hogy "Inkább növelni kellene, mert a fejlesztő államra van szükség."
"Tizennegyedik havi nyugdíjra semmi esélyt nem lehet"
- állítják a bankárok, mire Orbán Viktor így válaszolt:
Január elsejétől be fogjuk vezetni. Több lépésben ugyan, de bevezetjük.
"Tizenharmadik havi nyugdíjat maximalizálna" - folytatta a belga bankárok véleményét.
Szó se lehet volna. Ami megilleti az embereket, azt meg kell kapniuk.
- válaszolta a miniszterelnök.
"Az édesanyák szja-mentességét nem szabadna végigvinni" - erre így válaszolt Orbán Viktor:
Dehogynem. Minél gyorsabban annál jobb.
A bankárok véleménye azonban a 3%-os hitelről és a lakossági energiatámogatásról is megvan: egyiket sem támogatják. Erre Orbán viktor így reagált:
"Háromszázalékos hitelkamat az az első otthon a fiatalok számára. Utolsó vérig kell harcolni érte. (...) Magyarul rezsicsökkentésnek hívják, az marad."
Az árrésstopba is beleszálltak, szerintük júliussal kivezetik azt, de Orbán Viktor a meghosszabbítás lehetőségét is elképzelhetőnek tartja.
Arra, hogy azért erősödik a forint, mert a piac a Tisza párt győzelmére fogad, elmondta:
A nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormány ellen fogadtak. Régebben az Egyesült Ellenzékre, meg a Szocikra, most meg a Tisztára. Nincs ebben semmi új. Köszönöm szépen.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre