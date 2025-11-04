RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé

Megint kiderült az igazság.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 08:08
Magyar Péterék Tisza Párt bankárvilág Orbán Viktor

Orbán Viktor Friss Facebook-posztjából kiderült: már nem csak Magyar Péterék a Tisza Párttal támadják a nyugdíjasokat, a többgyermekes anyákat, a lakásra vágyó fiatalokat, és mindenkit, akiket a kormány intézkedései segítenek, de tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba. 

 

Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon- mutatott rá Orbán Viktor. 

A nemzetközi bankárvilág elvárná a Tiszásoktól, azaz Magyar Pétertől, hogy:

  • csökkentse a gazdasági támogatásokat
  • vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit
  • vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét
  • csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat
  • szántsa be a 3%-os hitelprogramot.

Azt is tudják, hogy a nemzeti kormány ennek épp az ellenkezőjét teszi. Tőlünk ezt nem várhatják. Marad hát a kormányváltás reménye. Visszasírják a 2010 előtti világot. Tegnap óta világos: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé. Erre szokták mondani: zsák a foltját” - írta bejegyzésében Orbán Viktor.

