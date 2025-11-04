Orbán Viktor: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé

Orbán Viktor Friss Facebook-posztjából kiderült: már nem csak Magyar Péterék a Tisza Párttal támadják a nyugdíjasokat, a többgyermekes anyákat, a lakásra vágyó fiatalokat, és mindenkit, akiket a kormány intézkedései segítenek, de tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba.

„Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon” - mutatott rá Orbán Viktor.

A nemzetközi bankárvilág elvárná a Tiszásoktól, azaz Magyar Pétertől, hogy:

csökkentse a gazdasági támogatásokat

vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit

vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét

csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat

szántsa be a 3%-os hitelprogramot.

„Azt is tudják, hogy a nemzeti kormány ennek épp az ellenkezőjét teszi. Tőlünk ezt nem várhatják. Marad hát a kormányváltás reménye. Visszasírják a 2010 előtti világot. Tegnap óta világos: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé. Erre szokták mondani: zsák a foltját” - írta bejegyzésében Orbán Viktor.