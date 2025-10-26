Gólyahír! Ungvári Miklós apa lett!

Az olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó rendkívüli hírrel jelentkezett be közösségi média felületén. Ungvári Miklós és felesége, Ungvári-Demeter Dóra közös gyermekük születését jelentette be az Instagramon. A fotón a pici szobáját is láthatjuk.

Ungvári Miklós és felesége közös gyermeke megszületett / Fotó: Instagram

Álomszép szoba, álomszép babanév

Meg kell hagyni varázslatos név illik egy olimpikon gyermekéhez, de álmunkban sem hittük volna, hogy ennyire különleges névvel illetik majd közös gyermeküket.

A nap, amikor megérkezett életünk legnagyobb ajándéka, a kis csodánk, Ungvári Mikes

- írta a bejegyzéshez Miklós.

Pillanatok alatt népszerű lett a páros bejegyzése, elözönlötték a kedvelések és a jókívánságok az oldalt, meghatódva fogadták az örömhírt.

Már évek óta az egyik legnépszerűbb cselgáncsozó Ungvári Miklós, aki mostantól nemcsak a sportban fog jeleskedni, hanem édesapaként is megméretteti magát. A Tények szerint a házaspár korábban több interjúban is azt mondta, hogy már vágytak közös gyermekre és életük új szakaszát várakozással teli izgalommal kezdték meg.