Gólyahír! Ungvári Miklós apa lett!
A pici álomszép szobáját is megmutatták. Ungvári Miklós mostantól büszke apuka.
Az olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó rendkívüli hírrel jelentkezett be közösségi média felületén. Ungvári Miklós és felesége, Ungvári-Demeter Dóra közös gyermekük születését jelentette be az Instagramon. A fotón a pici szobáját is láthatjuk.
Álomszép szoba, álomszép babanév
Meg kell hagyni varázslatos név illik egy olimpikon gyermekéhez, de álmunkban sem hittük volna, hogy ennyire különleges névvel illetik majd közös gyermeküket.
A nap, amikor megérkezett életünk legnagyobb ajándéka, a kis csodánk, Ungvári Mikes
- írta a bejegyzéshez Miklós.
Pillanatok alatt népszerű lett a páros bejegyzése, elözönlötték a kedvelések és a jókívánságok az oldalt, meghatódva fogadták az örömhírt.
Már évek óta az egyik legnépszerűbb cselgáncsozó Ungvári Miklós, aki mostantól nemcsak a sportban fog jeleskedni, hanem édesapaként is megméretteti magát. A Tények szerint a házaspár korábban több interjúban is azt mondta, hogy már vágytak közös gyermekre és életük új szakaszát várakozással teli izgalommal kezdték meg.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre