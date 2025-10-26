RETRO RÁDIÓ

Gólyahír! Ungvári Miklós apa lett!

A pici álomszép szobáját is megmutatták. Ungvári Miklós mostantól büszke apuka.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 16:47
gólyahír Ungvári Miklós Demeter Dóra újszülött

Az olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó rendkívüli hírrel jelentkezett be közösségi média felületén. Ungvári Miklós és felesége, Ungvári-Demeter Dóra közös gyermekük születését jelentette be az Instagramon. A fotón a pici szobáját is láthatjuk.

Ungvári Miklós
Ungvári Miklós és felesége közös gyermeke megszületett / Fotó: Instagram

Álomszép szoba, álomszép babanév

Meg kell hagyni varázslatos név illik egy olimpikon gyermekéhez, de álmunkban sem hittük volna, hogy ennyire különleges névvel illetik majd közös gyermeküket.

A nap, amikor megérkezett életünk legnagyobb ajándéka, a kis csodánk, Ungvári Mikes

- írta a bejegyzéshez Miklós.

Pillanatok alatt népszerű lett a páros bejegyzése, elözönlötték a kedvelések és a jókívánságok az oldalt, meghatódva fogadták az örömhírt. 

Már évek óta az egyik legnépszerűbb cselgáncsozó Ungvári Miklós, aki mostantól nemcsak a sportban fog jeleskedni, hanem édesapaként is megméretteti magát. A Tények szerint a házaspár korábban több interjúban is azt mondta, hogy már vágytak közös gyermekre és életük új szakaszát várakozással teli izgalommal kezdték meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu