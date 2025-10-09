Elképesztő történet: Ungvári Miklós több, mint 40 évet várt az igazira

Ungvári Miklós az igazi szerelmet Demeter Dóra megismerése után találta meg. A gyönyörű erdélyi nő teljesen elnyerte az Ázsia Expressz versenyzőjének szívét, így természetes volt az eljegyzés, az esküvő, és hogy hamarosan világra jön az első közös gyermekük – írja a Bors.

Ungvári Miklós érzelmes interjút adott Fotó: Instagram / Instagram

Ungvári Miklós, akit legtöbben Ungiként ismernek, érzelmes interjút adott a Borsnak. A 44 éves Ázsia Expressz-versenyző hamarosan apai örömök elé néz.

Talán más volt megírva Dóra megismeréséig az én történetemben, kellett várjak erre a farkaslaki lányra, akivel el tudtam ezt az egészet képzelni, vagy ő tudta velem elképzelni. Nem feladva azokat az álmait, hogy gyémántgyűrű, házasság, gyerek, jöttem én, ha nem is fehér lovon, de lovon, és megvalósítottam. Nekem ehhez kellett egy olyan nő, partner, egy olyan társ, akiben meglátja az ember, amit eddig hiába keresett. Ennek így kellett lennie, így kellett történnie és most csak egyszerűen örülünk annak, ami van! Mert a múlt történelem, a jelen ajándék, a jövő meg rejtély! Az biztos, hogy most a kisfiunk foglalja le a perceinket, óráinkat, bármikor megérkezhet! Ha bemegyünk a gyerekszobába, mindig felhúzzuk a gyerekjátékot, lehet, mire tényleg megérkezik, le is merül benne az elem. Tele vagyunk várakozással!

– kezdte Miklós.

Az olimpikon elmondta, hogy Ázsia Expresszes partnerével, Fodor Rajmunddal sokat beszélgettek az apaságról, a szülői szerepről, a felelősségről és arról a különleges élményről, hogy milyen szülőnek lenni, amit ő is hamarosan megtapasztalhat.

Addig, amíg nem fogom a kezemben, addig olyan felfoghatatlan dolog ez. Nem tudom, hogy fogjuk fogadni, hogy fog ő fogadni minket, nagyon sok gondolat van bennem. Az is, hogy jó szülők leszünk majd? Jó apa leszek? Ilyeneken gondolkozom, de az biztos, hogy bent leszek a szülőszobában, nem is kérdés! Hihetetlen, de 37 év után születik újra Ungvári a családunkban, mert ugye négy nővérem van, öt öcsém, a nővéreim gyermekei pedig a férjük nevét viseli. De hamarosan jön Ungvári Mikes, aki négy másik Ungvári után szintén októberben születik, sőt az anyósomat is bele kell venni, ő október végi. Gondolj bele, én október 15, az egyik öcsém 18, van egy 24, egy 26. A feleségem azt mondta, hatalmas ajándék lenne, ha kisfiunk az én születésnapomon jönne a világra, de persze simán lehet, hogy nem várja meg.

Ungvári Miklós szerint a felesége nagyon pedáns

„Dóri ha nem is minden perces, de minden három perces” – folytatta Miki. „Már a 38. hétben vagyunk, nagyon várjuk már a kisfiunk érkezését. Úgy érzem, amennyire lehet, fel vagyunk készülve, de ugye a legváratlanabb helyzetet tudják okozni az újszülöttek. A feleségem nagyon pedáns, mindenre nagyon odafigyel, a babaszoba már hetekkel ezelőtt elkészült, de gondolok itt a kórházi bevonuló, kivonuló ruhára, minden már oda van készítve, már csak arra várunk, hogy beinduljon a szülés!”