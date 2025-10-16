Vészhelyzet a Földön: „négyszeres” napvihar csap le ránk – a tudósok káoszra figyelmeztetnek

Soha nem látott naptevékenység tartja izgalomban a tudósokat: négy hatalmas, egymást követő napvihar tart a Föld felé, és már órákon belül elérheti bolygónkat. A szakemberek figyelmeztetnek: az elektromos hálózatok, rádiójelek és GPS-rendszerek világszerte akadozhatnak, miközben az égbolt északi részein látványos sarki fény ragyoghat fel.

Elképesztő napvihar halad a föld felé.

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) közepes erősségű, úgynevezett G2-es geomágneses viharra adott ki figyelmeztetést csütörtökre.

A napviharokat az úgynevezett koronakitörések (CME-k) okozzák – ezek hatalmas, elektromosan töltött részecskefelhők, amelyek a Napból kilökődve ütköznek a Föld mágneses mezejébe, megzavarva annak működését.

A mostani négyes viharsorozatot október 11. és 13. között lőtte ki a Nap. Tamitha Skov, űridőjárás-kutató úgy fogalmazott:

A második, harmadik és negyedik vihar gyakorlatilag összetorlódott. Egymásba olvadva akár megsokszorozhatják a hatásukat

A kutató szerint a fő csapás október 15. dél körül éri el a Földet, és a hatások október 17-ig is eltarthatnak – hacsak a Nap nem küld még több töltött részecskefelhőt bolygónk felé.

A naptevékenység forrása a Nap AR4246 jelű aktív zónája, egy hatalmas, sötét napfolt-mező, amely már több M-osztályú kitörést is produkált a héten. Az egyik ilyen, október 13-án keletkezett M2.7-es napkitörés például közvetlenül a Föld irányába lövellt plazmafelhőt. A szakértők szerint a vihar elsősorban az északi félteke magasabb szélességeit érinti majd, így Észak-Amerika és Kanada felett figyelhető meg a leglátványosabban a sarki fény – New Yorktól egészen Idahoig, sőt, kedvező esetben Iowa és Észak-Illinois fölött is.

A jó hír: a szakemberek nem számítanak komolyabb áramkimaradásokra. A geomágneses zavarok inkább apró feszültségingadozásokat okozhatnak a nagyfeszültségű hálózatokban.

A rossz hír viszont, hogy a GPS és a repülési kommunikáció ideiglenesen akadozhat, különösen a sarkkör közeli útvonalakon.

Egyre erősebbek a napviharok

A tudósok már egy ideje figyelmeztetnek: a Nap aktivitása az utóbbi években drámaian fokozódott. A napszél – a Napból folyamatosan áramló részecskeáram – erősebb, sűrűbb és gyorsabb lett, ami azt jelenti, hogy az ehhez hasonló napviharok egyre gyakoribbak és erőteljesebbek lehetnek.