Kitálalt az űrszakértő: így hal ki az emberiség nagy része, méghozzá hamarosan

Mi vár ránk a jövőben? Tudósok fedték fel a világűr és az emberiség titkait.
A nemzetközileg elismert, és évente megrendezett Világűrhét kezdetét vette, és október 10-ig tart. Az idei ünneplés fókuszában az áll, miként lehet élni a világűrben.
Dennis Stone, a Világűrhét szövetségének elnöke néhány előrejelzést tett közzé arról, mi várható hamarosan az emberiség és a kozmosz kapcsolatában.
Ma tíz ember él az űrben, de ez a szám növekedni fog
– mondta Dennis Stone, utalva Kína Tiangong Űrállomásának és a Nemzetközi Űrállomás lakóira.
Elon Musk korábban beszélt a Mars-kolóniák létrehozásának fontosságáról, és Stone szerint a mikrógravitációs kutatások előrehaladtával ez biztosan elérhető valósággá válik.
Az új űrállomások és a mikrógravitációs kutatások előnyeinek növekedésével az űrben élők száma folyamatosan nőni fog, és végül az emberek a Holdon és a Marson fognak élni és dolgozni
– folytatta Dennis Stone.
Továbbá hozzátette, hogy a 2025-ös Világűrhét segíteni fog az embereknek megérteni, miért is mennek az emberek az űrbe, és ösztönözni fogja a fiataok arra, hogy felkészüljenek az izgalmas űrbéli lehetőségekre.
Azonban a Space Weather News alapítója, Ben Davidson egy hátborzongató jóslatot tett a saját bolygónk jövőjével kapcsolatban: állítása szerint egy tömeges kihalás várható földünkön.
Davidson beszélt szökőárakról, éghajlatváltozásról és az emberiség teljes kipusztulásáról, és egy „mikronóva” néven ismert, közeli eseményt jósolt meg. A „mikronóva” egy hirtelen naprobbanás. A szakértő szerint elmélete megkérdőjelezhetetlen, mivel a geomágneses ciklusra épül. Ez a ciklus körülbelül 6000 évente következik be. "Ez egy közel teljes kihalással fenyegető esemény, és a kellős közepén vagyunk" – hangsúlyozta.
Hozzátette: a Föld mágneses mezeje az 1800-as évek óta folyamatosan gyengül, és a sarki fényeket korábban alacsonyabb szélességi fokokon ritkaságnak tartották. Mostanában azonban jóval gyakrabban bukkannak fel, néhányat mindössze néhány év alatt 15–20 alkalommal is észleltek – számolt be róla a Unilad. Ben Daidson szerint ez annak a jele, hogy a Föld mágneses pajzsa gyengül.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.