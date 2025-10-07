Kitálalt az űrszakértő: így hal ki az emberiség nagy része, méghozzá hamarosan

A nemzetközileg elismert, és évente megrendezett Világűrhét kezdetét vette, és október 10-ig tart. Az idei ünneplés fókuszában az áll, miként lehet élni a világűrben.

A jövőnk a világűrben vár minket Forrás: Pexels

A fiatalokat arra biztatják, hogy készüljenek fel a világűr felfedezésének következő lépéseire

Dennis Stone, a Világűrhét szövetségének elnöke néhány előrejelzést tett közzé arról, mi várható hamarosan az emberiség és a kozmosz kapcsolatában.

Ma tíz ember él az űrben, de ez a szám növekedni fog

– mondta Dennis Stone, utalva Kína Tiangong Űrállomásának és a Nemzetközi Űrállomás lakóira.

Elon Musk korábban beszélt a Mars-kolóniák létrehozásának fontosságáról, és Stone szerint a mikrógravitációs kutatások előrehaladtával ez biztosan elérhető valósággá válik.

Az új űrállomások és a mikrógravitációs kutatások előnyeinek növekedésével az űrben élők száma folyamatosan nőni fog, és végül az emberek a Holdon és a Marson fognak élni és dolgozni

– folytatta Dennis Stone.

Továbbá hozzátette, hogy a 2025-ös Világűrhét segíteni fog az embereknek megérteni, miért is mennek az emberek az űrbe, és ösztönözni fogja a fiataok arra, hogy felkészüljenek az izgalmas űrbéli lehetőségekre.

Tömeges kihalás vár az emberiségre

Azonban a Space Weather News alapítója, Ben Davidson egy hátborzongató jóslatot tett a saját bolygónk jövőjével kapcsolatban: állítása szerint egy tömeges kihalás várható földünkön.

Davidson beszélt szökőárakról, éghajlatváltozásról és az emberiség teljes kipusztulásáról, és egy „mikronóva” néven ismert, közeli eseményt jósolt meg. A „mikronóva” egy hirtelen naprobbanás. A szakértő szerint elmélete megkérdőjelezhetetlen, mivel a geomágneses ciklusra épül. Ez a ciklus körülbelül 6000 évente következik be. "Ez egy közel teljes kihalással fenyegető esemény, és a kellős közepén vagyunk" – hangsúlyozta.

Hozzátette: a Föld mágneses mezeje az 1800-as évek óta folyamatosan gyengül, és a sarki fényeket korábban alacsonyabb szélességi fokokon ritkaságnak tartották. Mostanában azonban jóval gyakrabban bukkannak fel, néhányat mindössze néhány év alatt 15–20 alkalommal is észleltek – számolt be róla a Unilad. Ben Daidson szerint ez annak a jele, hogy a Föld mágneses pajzsa gyengül.