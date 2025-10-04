Sokkot kaptak a tudósok: rejtélyes bolygó hagyta őket értetlenül

A tudósok is értetlenül állnak egy 620 fényévre található bolygó előtt, amely a valaha mért leggyorsabb növekedési ütemet produkálja. A Cha 1107-7626 névre keresztelt égitest másodpercenként 6 milliárd tonna port és gázt kebelez be, ezzel sokkolva a kutatókat.

Rejtélyes bolygó sokkolta a tudósokat / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A bolygó a Kaméleon csillagképben található, és az úgynevezett „kóbor bolygók” közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy nem kering egyetlen csillag körül sem, hanem magányosan sodródik az űrben. Most egy hatalmas por- és gázspirál közepén növekszik, a jelenséget pedig akkréciónak nevezik. A kutatók szerint, bár ez a leggyorsabb akkréciós kitörés, amit valaha megfigyeltek, valószínűleg a bolygó utolsó „növekedési rohamáról” van szó.

Dr. Alexander Scholz, a St. Andrews-i Egyetem csillagásza szerint:

Ez a kóbor bolygó gyakorlatilag már befejezte a növekedését. Az igazán erőteljes gyarapodás sokkal korábban történt, amikor még por és gáz fedte, és láthatatlan volt számunkra.

A bolygó jelenleg ötször-tízszer nagyobb a Jupiternél, de még mindig fiatalnak számít. A kutatók a Európai Déli Obszervatórium óriástávcsövével figyelték meg, ahogy a Cha 1107-7626 növekedési üteme rövid idő alatt a nyolcszorosára ugrott, majd hónapokon át fennmaradt ezen a szinten - írja a Daily Mail.

Dr. Víctor Almendros-Abad, az Olasz Nemzeti Asztrofizikai Intézet kutatója szerint:

Ez a legerősebb akkréciós epizód, amit valaha megfigyeltünk egy bolygótömegű objektumnál. Sokan a bolygókat csendes, stabil világokként képzelik el, de ez a felfedezés azt mutatja, hogy a kóbor bolygók is lehetnek rendkívül izgalmas helyek.

A kutatók a James Webb Űrteleszkóppal is megvizsgálták a bolygót, és vízpárát találtak a körülötte keringő korongban, amely korábban nem volt jelen. Emellett kiderült, hogy a bolygó mágneses tere irányítja a gáz és por áramlását – hasonlóan ahhoz, ahogy a csillagok növekednek fiatal korukban.

Ez a felfedezés újra felveti, hogy a bolygók és a csillagok születése sokkal inkább hasonlíthat egymásra, mint eddig hittük. Egyes tudósok szerint a legnagyobb kóbor bolygók akár saját kisebb bolygókat is formálhatnak a körülöttük lévő porból és gázból, így mini naprendszereket hozva létre, csillag nélkül.