Rendkívül ritka égi jelenség közeledik, ilyet soha többé nem láthatsz

Már önmagában is ritkaságnak számít az, ha egyszerre két üstököst is megfigyelhetünk az égbolton, hát még ha ez egybeesik egy meteorraj érkezésével is, az igazi kuriózum! Ám ezzel még nincs vége: az október harmadik hetében várható égi jelenség attól lesz igazán különleges, hogy az üstökösök közül az egyiket csak 22 ezer 554 évente van lehetőség megpillantani a Földről.

Egy üstökös mindig látványos égi jelenségnek ígérkezik – hát még kettő! Ráadásul mindez hullócsillagok záporozása közepette lesz megfigyelhető októberben! Fotó: Scott Lord/Pexels/Illusztráció

Még a NASA is felhívta a figyelmet arra a nem éppen hétköznapi parádéra, amely az októberi égbolton vár minket. Az űrkutatási hivatal tájékoztatása szerint

októberben két üstökös is láthatóvá válik a Földről, ez ráadásul egybeesik az Orionidák meteorraj maximumával!

Mindennek megfigyeléséhez pedig még a körülmények is a lehető legideálisabbak lesznek.



Egyszeri és megismételhetetlen égi jelenségben gyönyörködhetünk

A szóban forgó egyik üstökös, a SWAN R2, ami a világűr egy olyan távoli pontjáról érkezik, hogy a Föld körüli utat mindössze 22 554 évente teszi meg. Ez már önmagában is igazi különlegesség, de az pláne, hogy a SWAN R2 mellett egy másik üstököst is láthatunk majd az égboltra pillantva: a Lemmon üstököst, vagy hivatalos nevén a C62025 A6-ot.

Mindkét égi vándor október 21-én közelíti majd meg leginkább a Földet. A csillagászok szerint mindkét üstökös fénye annyira erős, hogy könnyedén ki lehet majd őket szabad szemmel is szúrni az égbolton. A Lemmon üstökös a sötétség beköszöntét követően és a napkelte előtti órákban is feltűnik a horizont felett.

Az októberben érkező üstökösök a hullócsillagokkal együtt páratlan égi jelenséget alkotnak

Fotó: Vittorio Staffolani/Pexels/Illusztráció

Ha pedig mindez nem lenne elég, akkor jó ha tudod: október 20–21-re esik az Orionidák meteorraj maximuma is, ami óránként körülbelül 20 hullócsillagot jelent a Földről figyelve. Mindehhez csak felhőktől mentes égboltra lesz szükség, ugyanis újhold lesz, azaz kísérő égitestünk fénye egyáltalán nem fogja majd zavarni a szabad szemel történő megfigyelést. Ehhez a legideálisabb időpontnak az október 20-a és 23-a közötti időszak tűnik az üstökösök közelsége és a meteorraj csúcsa miatt.

Ritka lehetőség, hogy hullócsillagok zápora mellett két, rendkívül fényes csóvával rendelkező üstökös is feltűnjön az égen és ebben mi is gyönyörködhessünk.