Váratlanul megváltoztatta pályáját az óriásüstökös – a NASA bejelentette, már semmit nem lehet tenni

A profi és az amatőr csillagászok már alig várták, hogy a C/2024 S2 Atlas üstökös végre közelebb érjen a Földhöz. Már el is nevezték Hallowen-üstökösnek, ugyanis a számítások szerint október 31-én olyan erős fénysugárral haladt volna el a bolygónk közelében, hogy valóságos parádét festett volna az égre. Még nappal is lehetett volna szabad szemmel látni az üstököst, mert olyan erős volt a fénysugara. Rengetegen izgalommal várták, sajnos azonban most mindenki csalódott. Az üstökös ugyanis váratlanul megváltoztatta a pályáját, és túl közel haladt a Naphoz. A Nap fénysugarai pedig megsemmisítették azt.

A NASA és az Európai Űrügynökség közös csillagvizsgálója, a Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) teleszkópjaival rögzíteni tudta a szomorú pillanatot.