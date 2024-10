Kiadta a figyelmeztetést a NASA: 4 városgyilkos aszteroida is száguld a Föld felé

A NASA figyelmeztetést adott ki, miután négy aszteroida is a Föld felé száguld, és a következő napokban el is robognak mellettünk. Két repülőgép méretű űrkőzetet, amelyek most megközelítenek minket, csak a hónap elején észleltek.

Fotó: Pixabay

A legnagyobb közülük, a 2002 NV16 aszteroida átmérője 580 láb (177 m), és elegendő pusztító erővel rendelkezik ahhoz, hogy elpusztítson egy várost vagy világméretű katasztrófát idézzen elő.

Bár szabad szemmel nem lesz látható, a tudósok figyelmesen fogják figyelni, ahogy ez a hatalmas szikla elhalad a fejünk felett. Szerencsére a szakértők azt mondják, hogy egyáltalán nincs okunk aggódni.

Finn Burridge, a Greenwichi Királyi Obszervatórium csillagásza a MailOnline-nak elmondta: „A tudósok nagy pontossággal tudják kiszámítani a Föld-közeli objektumok pályáját, és így biztosan tudjuk, hogy a Föld mellett elhaladó objektumok egyike sem ütközhet össze a bolygóval.”

A tudós azt mondta, annyiban szokatlan az eset, hogy 7 aszteroida is száguld a Föld felé (négy van már közelebb), de szerinte mindig van egy aszteroida a Föld közelében. A NASA azonban csak négy aszteroidát tekint „potenciálisan veszélyesnek”.