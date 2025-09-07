A kutatók is elsápadtak: rémisztő, ami a Földdel történik, ez mindent megváltoztat

A tudósok szerint 2025. július 9-én, július 22-én és augusztus 5-én a nap 1,3–1,51 milliszekundummal rövidebb volt a megszokott 24 óránál. A pontos ok továbbra sem ismert, de több tényező is közrejátszhat: a légkör változásai, a gleccserek olvadása, a Föld magjának mozgása és a mágneses mező gyengülése. Bár néhány milliszekundum eltűnése önmagában nem aggasztó, egy új könyv rémisztő jövőképet vázol fel, ahol a bolygó szó szerint „kicsúszik az irányítás alól”.

Mi történik a Földdel? / Fotó: Shutterstock

Alex Foster Circular Motion című regényében a napok 23 órásak lesznek, majd 20 órásak, végül pedig mindössze kétórásak. A Föld egyre gyorsabban forog, mint egy túlpörgetett búgócsiga, a gravitáció hatása gyengül, a Nap pedig egyre gyorsabban kel és nyugszik. A tudósok most bemutatták, mi történne valójában egy ilyen forgatókönyv esetén: óriási katasztrófák, áradások és földrengések fenyegetnék a bolygót.

Mi történne, ha a Föld tényleg gyorsabban forogna?

Ha a Föld forgása felgyorsulna, a centrifugális erő hatására a dolgok elkezdenének eltávolodni a tengelytől – mintha egy körhintán ülnénk. A bolygó alakja inkább gyémántra hasonlítana, és az északi-déli féltekék lejtősebbé válnának. A víz a sarkvidékekről az egyenlítő felé húzódna, így az Északi-sark sekélyebbé válna, az egyenlítő környéke pedig víz alá kerülne. Még azok a szárazföldi területek is, amelyek nem kerülnének víz alá, sokkal nagyobb eséllyel szenvednének el cunamit vagy árvizet.

Duncan Agnew, a Kaliforniai Egyetem geofizika-professzora szerint „a legnagyobb változások az óceáni árapályokat érintenék”. A gyorsabb forgás miatt a földkéreglemezek is gyorsabban mozognának, ami növelné a földrengések számát. A hurrikánok szintén erősebbé válnának. NASA-s csillagászok figyelmeztettek: a gyorsabb forgás szélsőségesebb időjárást, nagyobb pusztításra képes viharokat eredményezne.

Emellett a rövidebb nappalok kevesebb napfényt és alvást jelentenének, ami felborítaná az emberek életritmusát és testi-lelki problémákat okozna. Az időmérés rendszere is összeomlana – folyamatosan vissza kellene állítani az órákat, vagy új rendszert bevezetni. A műholdak pályája is megzavarodna, ami veszélyeztetné a kommunikációt, az internetelérést és a televíziós közvetítéseket.