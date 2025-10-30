Meghalt egy 17 éves fiú – edzés közben érte a halálos sérülés

Gyászhír érkezett Melbourne-ből. Meghalt a 17 éves Ben Austin, aki egy edzés közben szenvedett halálos sérülést – közölte a BBC. Az ausztrál tinédzser halála megtörte szüleit. A fiút nyakon találta egy krikettlabda.

A fiatal fiú meghalt, miután csapattársa nyakon találta a labdával Fotó: unsplash

A fiatal játékos sisakot viselt, de nyakvédőt nem, amikor egy kézi labdaindítóval eldobott labda eltalálta a Ferntree Gully gyakorlópályáján.

Teljesen összetörtünk. Ben a mi gyönyörű fiunk volt, szerető testvér Cooper és Zach számára, és fényt hozott a családunk és a barátaink életébe. Bár ez a tragédia elvette tőlünk Bent, némi vigaszt ad, hogy azt csinálta, amit annyi nyáron át – lement a „haverokkal” a hálóba krikettezni. A krikett volt az egyik legnagyobb öröme az életben

– áll édesapja, Jace Austin szívszorító nyilatkozatában.

Ben Austin játékost egy labda találta nyakon, aminek a következtében meghalt

Szörnyű tragédia sújtotta a családot, ők mégis támogatásukról biztosították fiuk csapattársát, aki a labdát dobta.

Ez a tragédia két fiatal embert érintett, és gondolatban vele is vagyunk

– tette hozzá az apa.

A Cricket Victoria közössége mély gyászát fejezte ki. A szervezet vezérigazgatója, Nick Cummins elmondta, hogy az eset emlékeztet a 2014-ben elhunyt Phillip Hughes halálos balesetére, akit szintén a nyakán talált el a labda egy meccs során.

A teljes krikettközösség gyászolja Bent, és ez a veszteség sokáig velünk marad. Szívszorító látni, hogy egy ilyen fiatal élet ennyire korán véget ért – miközben éppen azt csinálta, amit a legjobban szeretett

Ben Austin tehetséges játékos és közkedvelt csapatkapitány volt, akit jól ismertek Melbourne délkeleti részén az U18-as ligában. Egyesülete, a Ferntree Gully Cricket Club, a közösségi médiában megható üzenetben búcsúzott tőle.