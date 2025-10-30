Szörnyű tragédia: Túladagolta magát és meghalt a 21 éves fiú, de ezzel 3 ember életét mentette meg

Függőséget okozott egy fiatal férfi számára az, hogy be akart illeszkedni ismerősei közé. A 21 éves Chris LePage ugyanis fentanil-túladagolásban életét vesztette azok után, hogy két évig küzdött addikciójával. Már iskolásként is használt tudatmódosítót, marihuánát, azonban szokásai odáig vezettek, hogy keményebb drogokat is fogyasztott. Mindezt azért, hogy őt tartsák a társaság középpontjának, szívének, lelkének.

Függősége és vágya, hogy ő legyen a társaság középpontja, tragédiát okozott – Fotó: Pexels (illusztráció) / Pexels (illusztráció)

Chris szülei, a 60 éves Maria és a 65 éves John a kórházba érve már rendes búcsút sem tudtak venni fiuktól, miután lélegeztetőgépre került. Halálával azonban további három ember életét megmentette, miután veséjét, hasnyálmirigyét és máját felajánlotta donorlistán várakozók számára.

A szervadományozás mindig fontos volt Chrisnek. Sokat beszélt róla. Tudtuk, hogy ezt szeretné. Három embernek adott új esélyt az életre. Chris végre békében volt, de borzalmas érzés volt otthagyni a fiunkat a kórházi ágyon, miközben tudtuk, hogy a szerveit eltávolítják

– közölte Maria, hozzátéve, fia eleinte csendes gyerek volt, azonban egyszer csak minden megváltozott:

Középiskolában kezdett füvet szívni. Mindig be akart illeszkedni, a bulik lelke akart lenni. Később rászokott a gyógyszerekre, végül odajött hozzám, és bevallotta, hogy problémája van. Beírattuk egy elvonóra, ahol hat hónapot töltött. 2021-ben azonban megismerkedett az akkori, fentanilt használó barátnőjével, és onnantól minden csak rosszabb lett. Többször mentőt kellett hívnunk hozzá, nemegyszer adagolta túl magát

– vallotta be a gyászoló anya, aki a tragédia napján is sms-ben próbálta felhívni fia figyelmét arra, hogy abba kell hagynia a drogozást és rendbe kell tennie az életét.

Amikor hívtak a kórházból, hogy mi történt, elszorult a szívem. Azonnal hívtam a férjemet és közöltem vele, hogy indulnunk kell Floridába. A 12 órás utat 7 óra alatt tettük meg. A nővér kétóránként értesített az állapotával kapcsolatban, de belül tudtam, hogy el fogjuk veszíteni. Végül, miután nem mutatott agyi aktivitást és önállóan nem volt képes lélegezni sem, úgy döntöttünk, elengedjük őt. Azt szeretném, ha Chrisre úgy emlékeznének, amilyen ember volt, nem pedig amilyen döntéseket hozott. Mindig kiállt azokért, akiket bántottak. Nagyon szeretett engem, és mindig védte a családját

– idézte Mariát a Mirror.