Most érkezett a tragikus hír: idős férfi vesztette életét egy háztűzben
Az eset kapcsán a katasztrófavédelem vizsgálatot indított.
A katasztrófavédelem a honlapján számolt be arról, hogy a Baranya vármegyei Szalatnakon, egy Béke utcai parasztházban kialudt tűz nyomait és egy holttestet találták meg.
A százötven négyzetméteres, egyszintes épület konyhájában csaptak fel a lángok korábban, kis területen a bejárati ajtó, szék és lomok égtek. A tüzet az ott lakó idős férfi eloltotta, azonban életét vesztette. A tűz keletkezési körülményeinek tisztázása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.
Tüzet csak akkor próbáljunk meg oltani, ha azt a saját testi épségünk kockáztatása nélkül meg tudjuk tenni. Érdemes otthon tűzoltó készüléket készenlétben tartani. Egy ABC porral oltó tűzoltó készülékkel a házban időben észlelt kisebb tüzek biztonsággal elolthatók.
