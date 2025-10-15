Veseadományozásra kéri rajongóit a súlyosan beteg sportoló

Az NFL nyugalmazott sportolója, Nick Mangold megnyílik a rajongóknak, súlyos betegséggel küzd és sürgősen szervátültetésre lenne szüksége. A sportoló elmondja, egyik családtagja sem tud neki adományozni, ezért rajongóihoz fordult, hogy megtörténjen a veseadományozás.

Az élő donoros veseadományozás megmentheti a sportoló életét Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

A rajongók általi veseadományozás lehet a sportoló utolsó esélye

A szervfelajánlás nem ritka jelenség, általában a beteg családja és barátai hozzák meg azt a döntést, hogy élő szervdonorok lesznek. Nick Mangold posztja szerint egyik családtagja sem képes adományozni, ezért utolsó lehetőségként rajongóihoz szól.

Nem könnyű ezt elmondani, de szeretnék őszinte lenni, hogy mi történik velem és az egészségemmel kapcsolatban. 2006-ban genetikai rendellenességet diagnosztizáltak nálam, amely krónikus vesebetegséghez vezetett. A nehéz nyár után most dialízis kezelésen veszek részt, miközben veseátültetésre várok.

A focista nemcsak állapotáról számolt be, hanem arról is, hogyan tudnak támogatást nyújtani neki a szurkolók. Jelenleg egy nullás vércsoportú donorra van szükség, és az idő pedig elég szűkös.

Mindenkinek nagyon hálás vagyok, aki fontolóra veszi az adományozást. Legfőképpen a családomnak vagyok hálás, akik minden lépésemnél mellettem álltak. Ez a helyzet emlékeztetett arra, milyen szerencsés vagyok, hogy ilyen csodálatos család, barátok és közösség áll mögöttem.

Nick Mangold próbál pozitív maradni, de lassan kezd kifogyni a lehetőségekből. A sportoló azt nem osztotta meg követőivel, hogy mi történik, ha nem talál megfelelő donort – írja a People.