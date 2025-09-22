Igazi kis hős: kilencéves kisfiú mentette meg az édesapja életét

Egy kilencéves Los Angeles-i kisfiú, Stephen Mondek lehet az, aki megmentheti leukémiával küzdő édesapja életét, és egyben a történelem legfiatalabb sikeres őssejtdonorává is válhat. Stephen reméli, hogy adományával sikerül beindítani az apukája immunrendszerét, miután a férfi már évek óta küzd a halálos kórral.

Kilencéves gyermek lett a történelem legfiatalabb őssejtdonora / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Dr. Nick Mondek aneszteziológusként dolgozott, mielőtt 2022-ben akut mieloid leukémiát diagnosztizáltak nála. A férfi korábban már átesett egy sikeres őssejt-transzplantáción: akkor a fiatalabb testvére segített neki remisszióba jutni. A betegség azonban 2025 elején kiújult, így új donorra volt szükség.

Minden klinikai protokollt betartottunk, de a betegség mégis visszatért. Egy új kihívással kellett szembenéznünk: hogyan kezeljük újra a rákot, és hogyan növelhetjük az esélyét annak, hogy ezúttal végleg legyőzzük?

- mondta el Dr. Ronald Paquette, a Cedars-Sinai Cancer őssejt- és csontvelő-transzplantációs programjának klinikai igazgatója

A család először rokonokat keresett lehetséges donornak, és a Nemzeti Csontvelő-nyilvántartásban is próbálkoztak, sikertelenül. Ekkor Nicknek eszébe jutott egy közeli barátja, aki limfómában szenvedett, és akinek a 18 éves fia adományozott. Ezt követően felmerült, talán Stephen is alkalmas lehet donornak.

Stephen lehet a legfiatalabb őssejtdonor

Mint kiderült, Stephen tökéletes egyezést mutatott. A kisfiú nem habozott, azonnal jelezte, hogy tesztelni szeretné magát, és ha lehetséges, akkor segíteni akar az édesapjának. Néhány héttel később már a kórházban voltak, ahol az orvosok elvégezték a magas kockázatú beavatkozást. Stephen órákat töltött az intenzív osztályon, de az őssejt levétele sikeres volt - írja a WKRN.

Egy héttel később Nick kemoterápiát kapott, hogy elnyomják az immunrendszerét, annak érdekében, hogy a szervezete ne utasítsa el az adományozást, majd ezt követte az őssejt-transzplantáció. Bár a legnehezebb szakasz talán mostanra véget ért, Mondek - akit augusztusban engedtek haza a kórházból -, még nincs túl a megpróbáltatásokon. Az orvosok szerint egy év is kellhet ahhoz, hogy kiderüljön, az új immunrendszer képes-e véglegesen legyőzni a leukémiát. A család mindenesetre optimista, Stephen pedig, aki a múlt hónapban töltötte be a 10. életévét, semmit sem bánt meg.

Jól érzés volt, hogy segíthettem apámnak, és jó érzés volt, hogy hazajöhetett

- mondta el a kisfiú.