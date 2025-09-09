Hátborzongató eset: egy altatóorvos a saját betegeit mérgezte, hogy bizonyítsa tudását

Frédéric Péchier állítólag kollégái orvosi hibáira hárította a mérgezések többségének felelősségét.
Egy francia orvost azzal vádolnak, hogy szándékosan mérgezte a betegeit, akik ezután szívleállást kaptak, hogy így mutassa meg újraélesztési tudását.
Hétfőn, szeptember 8-án kezdődött meg Frédéric Péchier pere a Doubs megyei törvényszék előtt, a kelet-franciaországi Besançonban. Az 53 éves orvos ellen 30 beteg, köztük gyermekek és felnőttek, megmérgezésének vádjával indult eljárás, közülük 12-en életüket vesztették - számol be róla a People.
A vád szerint 2008 és 2017 között követte el a bűncselekményeket altatóorvosként. A Le Monde értesülései szerint az állítólagosan megmérgezett páciensek 4 és 89 év közöttiek voltak. Péchier tagadja bűnösségét. A vád szerint a szívrohamokat azért idézte elő, hogy bemutathassa újraélesztési képességeit, illetve lejárassa kollégáit. A legfiatalabb áldozat, Teddy, két szívleállást is túlélt egy rutin mandulaműtét során 2016-ban.
Péchier azzal gyanúsítható, hogy paracetamolos infúziós tasakokat vagy altatószereket manipulált, hogy ezzel vészhelyzetet idézzen elő a műtőben. A nyomozás Sandra Simard esetével indult: a 36 éves nő 2017 januárjában gerincműtét közben kapott szívleállást, amelyet túlélt. A hölgy altatásához használt sóoldatos tasakban halálos mennyiségű káliumot találtak.
Az intenzíves orvos nem tudta visszahozni a nőt, ekkor Péchier lépett közbe, és egy injekcióval sikeresen újraélesztette. A 70 éves Jean-Claude Gandon volt az egyetlen a 30 áldozat közül, akit közvetlenül Péchier altatott, őt is sikerült újraéleszteni.
Az ügyész, Etienne Manteaux szerint:
Amivel vádolják, az az, hogy egészséges betegeket mérgezett meg, hogy ártson a kollégáknak, akikkel konfliktusban állt. Frédéric Péchier mindig elsőként ért oda szívleállás esetén. Mindig volt megoldása.
Az első halálos áldozat a 2008 októberében az 53 éves Damien Iehlen lehetett, aki rutin veseműtétre érkezett a klinikára. Vizsgálatok kimutatták, hogy halálos adag lidokaint adtak be neki.
Nagyon könnyű vádaskodni, bizonyítani azonban sokkal nehezebb
- mondta az orvos egyik ügyvédje, Randall Schwerdorffer a bíróságon.
Péchier 2017 óta nem praktizál, és a nyolcéves nyomozás alatt nem került börtönbe sem, igazságügyi felügyelet alatt állt, ami az előzetes letartóztatás alternatívája. 2023-ban engedélyt kapott a munkára, de csak olyan feltétellel, hogy nem érintkezhet betegekkel.
A per várhatóan decemberig tart, és amennyiben bűnösnek találják, Péchier életfogytiglani börtönbüntetést kaphat.
