Hátborzongató eset: egy altatóorvos a saját betegeit mérgezte, hogy bizonyítsa tudását

Egy francia orvost azzal vádolnak, hogy szándékosan mérgezte a betegeit, akik ezután szívleállást kaptak, hogy így mutassa meg újraélesztési tudását.

Betegeit mérgezte egy altatóorvos Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw / Freepik: Felix Russell-Saw

30 beteg mérgezésével vádolnak egy francia altatóorvost

Hétfőn, szeptember 8-án kezdődött meg Frédéric Péchier pere a Doubs megyei törvényszék előtt, a kelet-franciaországi Besançonban. Az 53 éves orvos ellen 30 beteg, köztük gyermekek és felnőttek, megmérgezésének vádjával indult eljárás, közülük 12-en életüket vesztették - számol be róla a People.

A vád szerint 2008 és 2017 között követte el a bűncselekményeket altatóorvosként. A Le Monde értesülései szerint az állítólagosan megmérgezett páciensek 4 és 89 év közöttiek voltak. Péchier tagadja bűnösségét. A vád szerint a szívrohamokat azért idézte elő, hogy bemutathassa újraélesztési képességeit, illetve lejárassa kollégáit. A legfiatalabb áldozat, Teddy, két szívleállást is túlélt egy rutin mandulaműtét során 2016-ban.

Péchier azzal gyanúsítható, hogy paracetamolos infúziós tasakokat vagy altatószereket manipulált, hogy ezzel vészhelyzetet idézzen elő a műtőben. A nyomozás Sandra Simard esetével indult: a 36 éves nő 2017 januárjában gerincműtét közben kapott szívleállást, amelyet túlélt. A hölgy altatásához használt sóoldatos tasakban halálos mennyiségű káliumot találtak.

Az intenzíves orvos nem tudta visszahozni a nőt, ekkor Péchier lépett közbe, és egy injekcióval sikeresen újraélesztette. A 70 éves Jean-Claude Gandon volt az egyetlen a 30 áldozat közül, akit közvetlenül Péchier altatott, őt is sikerült újraéleszteni.

Az ügyész, Etienne Manteaux szerint:

Amivel vádolják, az az, hogy egészséges betegeket mérgezett meg, hogy ártson a kollégáknak, akikkel konfliktusban állt. Frédéric Péchier mindig elsőként ért oda szívleállás esetén. Mindig volt megoldása.

Az első halálos áldozat a 2008 októberében az 53 éves Damien Iehlen lehetett, aki rutin veseműtétre érkezett a klinikára. Vizsgálatok kimutatták, hogy halálos adag lidokaint adtak be neki.

Nagyon könnyű vádaskodni, bizonyítani azonban sokkal nehezebb

- mondta az orvos egyik ügyvédje, Randall Schwerdorffer a bíróságon.