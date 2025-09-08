Csak a háta fájt a tinifiúnak, agresszív rákot találtak nála

A 13 éves Harrison Thompsonnál ritka, agresszív rákot diagnosztizáltak, pedig az orvosok kezdetben „növekedési fájdalmaknak” vélték a tini tüneteit. A fiúnál végül hat különböző szervben találtak daganatokat.

Harrison a diagnózis ellenére kitartóan küzd / Fotó: GoFundMe

Harrison tavaly decemberben erős hátfájdalomra panaszkodott, de akkor még sem ő, sem a családja nem aggódott, mert a fiatal iskolai rögbisérülést szenvedett, így ennek tulajdonították a tünetet. Sajnos azonban állapota romlott, így szülei, a 34 éves Lindzey és a 36 éves Mitchell elvitték a háziorvoshoz, ahol azt mondták nekik, valószínűleg izomproblémáról van szó. Később a Leicester Royal Infirmary sürgősségi osztályára került, ahol ismét azt mondták: talán csak növekedési fájdalmakról van szó. A fájdalom azonban átterjedt a gerincére és a térdére, annyira, hogy Harrison már nem tudott enni, aludni vagy járni.

Harrison ismét kórházba került, és március 18-án közölték a családdal, hogy a fiúnak több daganata van: a gerincében, a lépében, a gyomrában, a májában, a tüdejében és a veséiben. Harrison a nottinghami Queen Elizabeth Medical Centre onkológiai osztályán kezdte meg a kezelést. Először csírasejtes daganatra gyanakodtak, amely jól gyógyítható, és a kezelés ideiglenesen megállította a daganatok növekedését, később azonban kiderült, hogy a gerincében lévő daganat újra megnőtt, ezért újabb sugárkezelést kapott. Azóta négy kemoterápiás és két sugárkezelésen esett át, ám ezek eddig nem tudták számottevően visszaszorítani a daganatokat. A család most külföldön keres lehetőséget életmentő kezelésre, mivel Angliában nincs elérhető megfelelő terápia.

A család panaszt tett, mert úgy érzik, sok időt vesztettek azzal, hogy Harrisont félrediagnosztizálták, írja a Mirror. Az ügyben illetékes Gang Xu így nyilatkozott: