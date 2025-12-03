RETRO RÁDIÓ

Tragédiába torkollott a próbarepülés: azonnal szörnyethalt a profi siklóernyős

Néhány héttel előtte szerzett aranyérmet. A siklóernyős tesztrepülése katasztrófával végződött.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
haláleset tragédia siklóernyőzés extrémsport baleset

A 35 éves Jean Jacques Wallis, több, mint 20 éves siklóernyős tapasztalattal rendelkezett, még is életét vesztette, amikor katasztrofálisan végződött a próbarepülése.

siklóernyős
Balesetet szenvedett a siklóernyős, szörnyethalt, mikor becsapódott egy látványosságba Fotó: freepik.com / Illusztráció

A dél-afrikai férfi nagy tapasztalattal rendelkezett ejtőernyőzésben, bázisugrásban és siklóernyőzésben. Szeptemberben aranyérmet is nyert utóbbi sportban.

Állítólag egy rendkívül érzékeny Flare Moustache paraglide-ernyőt tesztelt, amikor nekicsapódott Fokváros ikonikus látványosságának, az Oroszlánfej hegynek. A mentők nem sokkal este 7 óra előtt érkező riasztás után siettek a helyszínre. Több, mint hetven kutató-mentő vett részt a nagyszabású mentőakcióban.

Egy szóvivő elmondta, hogy technikai kötélrendszereket használtak a holttest visszahúzásához a hegyre, mielőtt elszállították volna. A szakértők szerint a paraglide egy hibrid szárny, melyet az erős szélre és a nagy sebességű part menti repülésre terveztek.

A Polgári Légiközlekedési Hatóság baleset és incidensvizsgáló bizottsága vizsgálatot indított és a szemtanúktól bekéri a felvételeket és beszámolókat az esetről. A Dél-afrikai Sárkányrepülő és Siklóernyő Szövetség részvétét fejezte ki a Wallis családnak és a légi sportok közösségének.

A cél az, hogy tanuljunk a balesetekből és megelőzzük a jövőbeni eseményeket, nem pedig az, hogy másokat hibáztassunk

- idézi a The Sun Louis Stanford szóvivőt.

Wallis nemrégiben vett részt a 11.WWL Nagydíjon a kínai Tianmen-hegyen, ahol aranyérmet nyert a Target Strike versenyszámban, és negyedik lett a Slalom Speed ​​Race-ben.

A nyomozók vizsgálják a repülési útvonalát, az időjárási körülményeket, felszerelését és minden egyebet, ami a tragédiához vezethetett. A siklóernyős halálesetek nem gyakoriak, körülbelül 500-ból egy végződik tragédiával.

 

