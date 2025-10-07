RETRO RÁDIÓ

Megrázó hír jött: holtan találtak rá két hegymászóra

Rendőrök és a hegyi mentőszolgálat is részt vett a kutatásban.

Létrehozva: 2025.10.07. 09:15
Megtalálták annak a két horvát hegymászónak a holttestét is, akiket egy harmadik társukkal együtt vasárnap sodort el egy lavina Szlovéniában, a Tosc hegyen, a Júliai-Alpok középső részén - jelentette helyi média a Szlovén Hegyi Mentőszolgálatot idézve.

A három hegymászó a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére indult el a 2275 méter magas Tosc csúcsra. Egy szakaszon azonban lavinát indítottak el, amely szakadékba sodorta őket.

A baleset után azonnal nagyszabású mentőakció indult, amelyben rendőrök és a hegyi mentőszolgálat tagjai vettek részt.

A vasárnapi mentőakció során a kutatóegységek megtalálták az egyik eltűnt hegymászó holttestét. A rendkívül veszélyes időjárási körülmények miatt a keresést a másik két alpinista után hétfő reggelig felfüggesztették.

Hétfőn a mentés folytatódott, és a hegyimentők megtalálták a másik két hegymászó holttestét is, egy-másfél méter mélyen a hó alatt, mintegy ötven méterre attól a helytől, ahol az első áldozatra rábukkantak.

Szlovéniát pénteken erős hidegfront érte el, és a hóhatár egyes helyeken 800 méter tengerszint feletti magasságba süllyedt.

A hegyekben a hétvégén rendkívül nehéz időjárási körülmények uralkodtak: a magasabb térségekben nagy mennyiségű csapadék hullott, és fokozott volt a lavinaveszély. A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a következő napokban nem javasolt kirándulni a hegyekben - írja az MTI.

 

