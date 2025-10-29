RETRO RÁDIÓ

Nagy a riadalom: tűz ütött ki Győrben

A helyszínre a tűzoltók mellett vízszállító is rohant.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.10.29. 21:33
tűz győr katasztrófavédelem

Kigyulladt egy hat négyzetméteres fatároló Győrben, a Csanakhegyi úton. A győri hivatásos és a győrújbaráti önkéntes tűzoltók oltották el a lángokat egy vízsugárral. A helyszínre érkezett egy győri vízszállító is. A tűz a szomszédos garázsépületre nem terjedt át.

Tűz ütött ki Győrben: sikeresen eloltották

 Jelenleg utómunkálatok zajlanak, közölte a katasztrófavédelem.

 

