Kitalálod, melyik magyar település létezik a valóságban? – Elképesztő földrajzi kvíz, amin a legtöbben elbuknak

Vannak olyan települések, amelyek neve hallatán az ember azonnal elneveti magát. Más esetleg elbizonytalanodik, hogy létezik-e. S persze akadnak olyanok is, amelyek annyira hihetően hangzanak, hogy simán elhinnénk, még akkor is, ha igazából csak kitaláltak. Íme a legújabb földrajzi kvízünk.

Földrajzi kvíz: teszteld a tudásod a magyar helységnevekkel. - Fotó: Metropol / Wiki

Magyar települések a legújabb földrajzi kvízünkben

A játék egyszerű: kapsz egy községnevet, és el kell döntened, hogy egy valódi magyar faluról, városról van-e szó, vagy csak egy jól hangzó, kitalált településről. Papíron könnyűnek tűnik a feladat, a gyakorlatban viszont a legtöbben már a második kérdésnél elvéreznek, ugyanis a nevek rendkívül megtévesztők.

Vigyázat! A fiktív nevek néha hihetőbbek, mint a valósak. A játékosok sokszor épp a valódi településekről hiszik azt, hogy kitaláltak és fordítva.

Magyarországon 3155 település található. Aki viszont nem jártas egy adott térségben, könnyen elhiszi, hogy létezhet a kvízben szereplő furcsa nevezetű település. De vajon hogyan alakultak ki ezen települések elnevezései? Gyakran a nyelvjárások, régi magyar személynevek, földrajzi sajátosságok, sőt olykor egyszerű félrehallások és félrefordítások is szerepet játszottak abban, milyen név került végül a falu határába kifüggesztett táblára. Ezért fordulhat elő, hogy ma olyan települések léteznek, amelyek neve hallatán sokszor mi magyarok is nézünk egy nagyot.

Ott van például a legtöbbször emlegetett Bugyi, amely ugyan ma már folyamatos viccek céltáblája, valójában a Bud vagy Budi szláv személynévből ered.

A Büdöskút nevű településrész Vas megyében kapta nevét egy kénes forrás miatt.