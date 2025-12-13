Kitalálod, melyik magyar település létezik a valóságban? – Elképesztő földrajzi kvíz, amin a legtöbben elbuknak
Vajon te meg tudod különböztetni a valódi településneveket a nem létezőktől? Kvízünkben furcsa, vicces és teljesen hihető helységnevek közül kell kiválasztanod a valóságosat. Készen állsz a kihívásra?
Vannak olyan települések, amelyek neve hallatán az ember azonnal elneveti magát. Más esetleg elbizonytalanodik, hogy létezik-e. S persze akadnak olyanok is, amelyek annyira hihetően hangzanak, hogy simán elhinnénk, még akkor is, ha igazából csak kitaláltak. Íme a legújabb földrajzi kvízünk.
Magyar települések a legújabb földrajzi kvízünkben
A játék egyszerű: kapsz egy községnevet, és el kell döntened, hogy egy valódi magyar faluról, városról van-e szó, vagy csak egy jól hangzó, kitalált településről. Papíron könnyűnek tűnik a feladat, a gyakorlatban viszont a legtöbben már a második kérdésnél elvéreznek, ugyanis a nevek rendkívül megtévesztők.
Vigyázat! A fiktív nevek néha hihetőbbek, mint a valósak. A játékosok sokszor épp a valódi településekről hiszik azt, hogy kitaláltak és fordítva.
Magyarországon 3155 település található. Aki viszont nem jártas egy adott térségben, könnyen elhiszi, hogy létezhet a kvízben szereplő furcsa nevezetű település. De vajon hogyan alakultak ki ezen települések elnevezései? Gyakran a nyelvjárások, régi magyar személynevek, földrajzi sajátosságok, sőt olykor egyszerű félrehallások és félrefordítások is szerepet játszottak abban, milyen név került végül a falu határába kifüggesztett táblára. Ezért fordulhat elő, hogy ma olyan települések léteznek, amelyek neve hallatán sokszor mi magyarok is nézünk egy nagyot.
- Ott van például a legtöbbször emlegetett Bugyi, amely ugyan ma már folyamatos viccek céltáblája, valójában a Bud vagy Budi szláv személynévből ered.
- A Büdöskút nevű településrész Vas megyében kapta nevét egy kénes forrás miatt.
Készen állsz, hogy próbára tedd magad? A legtöbben elbuknak, mire eljutnak a második kérdésig, de ki tudja, talán te vagy az, aki hibátlanul végigmegy rajta.
1. Létezik ez a magyar település: Sikátor?
2. Kitalálod, melyik létezik valójában?
3. Penészlek: valódi falu vagy csak poén?
4. A Mézga családban emlegetik a Kecerakonca nevű települést. Valóban van ilyen Magyarországon?
5. Létezik olyan település, hogy Nyőgér?
6. Létezik ez a magyar település: Pálinkásfalu?
7. Van olyan falu, mely a Chernelházadamonya nevet viseli?
8. Ezen települések közül melyik valódi?
9. És Lábtalanpuszta valóban létezik?
10. Melyik városrész/település létezik a valóságban?
