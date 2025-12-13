RETRO RÁDIÓ

Kitalálod, melyik magyar település létezik a valóságban? – Elképesztő földrajzi kvíz, amin a legtöbben elbuknak

Vajon te meg tudod különböztetni a valódi településneveket a nem létezőktől? Kvízünkben furcsa, vicces és teljesen hihető helységnevek közül kell kiválasztanod a valóságosat. Készen állsz a kihívásra?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 12:00
kvíz földrajz település magyar

Vannak olyan települések, amelyek neve hallatán az ember azonnal elneveti magát. Más esetleg elbizonytalanodik, hogy létezik-e. S persze akadnak olyanok is, amelyek annyira hihetően hangzanak, hogy simán elhinnénk, még akkor is, ha igazából csak kitaláltak. Íme a legújabb földrajzi kvízünk

földrajzi kvíz
Földrajzi kvíz: teszteld a tudásod a magyar helységnevekkel. - Fotó: Metropol / Wiki

Magyar települések a legújabb földrajzi kvízünkben

A játék egyszerű: kapsz egy községnevet, és el kell döntened, hogy egy valódi magyar faluról, városról van-e szó, vagy csak egy jól hangzó, kitalált településről. Papíron könnyűnek tűnik a feladat, a gyakorlatban viszont a legtöbben már a második kérdésnél elvéreznek, ugyanis a nevek rendkívül megtévesztők. 

Vigyázat! A fiktív nevek néha hihetőbbek, mint a valósak. A játékosok sokszor épp a valódi településekről hiszik azt, hogy kitaláltak és fordítva. 

Magyarországon 3155 település található. Aki viszont nem jártas egy adott térségben, könnyen elhiszi, hogy létezhet a kvízben szereplő furcsa nevezetű település. De vajon hogyan alakultak ki ezen települések elnevezései? Gyakran a nyelvjárások, régi magyar személynevek, földrajzi sajátosságok, sőt olykor egyszerű félrehallások és félrefordítások is szerepet játszottak abban, milyen név került végül a falu határába kifüggesztett táblára. Ezért fordulhat elő, hogy ma olyan települések léteznek, amelyek neve hallatán sokszor mi magyarok is nézünk egy nagyot.

  • Ott van például a legtöbbször emlegetett Bugyi, amely ugyan ma már folyamatos viccek céltáblája, valójában a Bud vagy Budi szláv személynévből ered.
  • A Büdöskút nevű településrész Vas megyében kapta nevét egy kénes forrás miatt.

Készen állsz, hogy próbára tedd magad? A legtöbben elbuknak, mire eljutnak a második kérdésig, de ki tudja, talán te vagy az, aki hibátlanul végigmegy rajta. 

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Létezik ez a magyar település: Sikátor?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Kitalálod, melyik létezik valójában?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Penészlek: valódi falu vagy csak poén?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. A Mézga családban emlegetik a Kecerakonca nevű települést. Valóban van ilyen Magyarországon?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Létezik olyan település, hogy Nyőgér?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Létezik ez a magyar település: Pálinkásfalu?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Van olyan falu, mely a Chernelházadamonya nevet viseli?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Ezen települések közül melyik valódi?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. És Lábtalanpuszta valóban létezik?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Melyik városrész/település létezik a valóságban?

 

