Felismered, melyik budapesti utcanév létezik és melyik kitaláció? – Egy vidám kvíz a legfurcsább utcanevekkel

Budapest utcanevei tele vannak meglepetésekkel. Ebben a játékos kvízünkben kiderül, felismered-e a főváros legfurcsább, legszokatlanabb vagy épp teljesen hihetetlen utcaneveit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 18:30
főváros budapesti kitaláció utcanév kvíz

Tudtad, hogy egy utcát nemcsak történelmi nagyjaink után nevezhetnek el? – Néha olyan meglepően kreatív, vicces vagy épp szokatlan utcaneveket is találhatunk, amelyekről el sem hinnénk, hogy létezik, ha nem a saját szemünkkel látnánk. Teszteld magad a témában a kvízünkkel.

utcanevek kvíz
Kvíz: vajon Te mennyire ismered a főváros legkülönlegesebb utcáit? Fotó: Metropol

Ezek a legfurcsább budapesti utcanevek

Magyarország bővelkedik olyan településekben, amiknek nem mindennapi nevük van, elég csak például Pornóapátira gondolni. Ez azonban az utcanevekkel sincs másképp. Budapesten több ezer utcát neveztek el már valamilyen módon. Egyes utcanevekbe azonban pizzát rendelni bizonyosan erős kihívás, de minimum megmosolyogtató. Sokról nem is gondolnánk, hogy valójában létezik. 

A következő kvízben néhány létező budapesti utcanév keveredik a kitaláltakkal, és a feladat az, hogy eldöntsd, melyik létezik a valóságban. Ez a játékos kvíz nemcsak szórakoztató, de közben tanulságos is. 

Készen állsz? Induljon a kvíz!  

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik egy valós utcanév?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Melyik egy valós utcanév?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik egy valós utcanév?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Melyik egy valós utcanév?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik egy valós utcanév?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Melyik egy valós utcanév?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Melyik egy valós utcanév?

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

