Felismered, melyik budapesti utcanév létezik és melyik kitaláció? – Egy vidám kvíz a legfurcsább utcanevekkel
Budapest utcanevei tele vannak meglepetésekkel. Ebben a játékos kvízünkben kiderül, felismered-e a főváros legfurcsább, legszokatlanabb vagy épp teljesen hihetetlen utcaneveit.
Tudtad, hogy egy utcát nemcsak történelmi nagyjaink után nevezhetnek el? – Néha olyan meglepően kreatív, vicces vagy épp szokatlan utcaneveket is találhatunk, amelyekről el sem hinnénk, hogy létezik, ha nem a saját szemünkkel látnánk. Teszteld magad a témában a kvízünkkel.
Ezek a legfurcsább budapesti utcanevek
Magyarország bővelkedik olyan településekben, amiknek nem mindennapi nevük van, elég csak például Pornóapátira gondolni. Ez azonban az utcanevekkel sincs másképp. Budapesten több ezer utcát neveztek el már valamilyen módon. Egyes utcanevekbe azonban pizzát rendelni bizonyosan erős kihívás, de minimum megmosolyogtató. Sokról nem is gondolnánk, hogy valójában létezik.
A következő kvízben néhány létező budapesti utcanév keveredik a kitaláltakkal, és a feladat az, hogy eldöntsd, melyik létezik a valóságban. Ez a játékos kvíz nemcsak szórakoztató, de közben tanulságos is.
Készen állsz? Induljon a kvíz!
1. Melyik egy valós utcanév?
2. Melyik egy valós utcanév?
3. Melyik egy valós utcanév?
4. Melyik egy valós utcanév?
5. Melyik egy valós utcanév?
6. Melyik egy valós utcanév?
7. Melyik egy valós utcanév?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre