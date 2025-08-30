Retró Budapest-kvíz: még a legjobbak sem ismernek fel minden fotót

Most mutasd meg, mennyire ismered a fővárost! Ezt a retró kvízt tényleg csak a legjobbak tudják hibátlanul megoldani!

Ez a kvíz könnyen lehet, hogy még azokon is kifog, akik évtizedek óta Budapesten élnek. Teszteld magad , mennyire ismered a fővárost!

1.

1. A fotó 1941-ben készült, na de hol? A Hungária körúton A helyes válasz Rossz válasz A Váci úton A helyes válasz Rossz válasz A Dózsa György úton A helyes válasz Rossz válasz

2.

2. 1960-ban járunk, méghozzá a pesti oldalon. De hol is pontosan? A Teréz körúton A helyes válasz Rossz válasz Az Andrássy úton A helyes válasz Rossz válasz Az ötödik kerületi Petőfi Sándor utcában A helyes válasz Rossz válasz

3.

3. Sokat változott a fotón látható tér a harmincas évek óta. Hol készült a kép? A Kálvin téren A helyes válasz Rossz válasz A Klauzál téren A helyes válasz Rossz válasz A Blaha Lujza téren A helyes válasz Rossz válasz

4.

4. Budapesti Ipari Vásár, Pingvin büfé 1959-ben. Na de pontosan hol? Népliget A helyes válasz Rossz válasz Városliget A helyes válasz Rossz válasz Margitsziget A helyes válasz Rossz válasz

5.

5. Egy jellegzetes utca jellegzetes épülete. Hol is van ez? A Villányi úton A helyes válasz Rossz válasz A Szilágyi Erzsébet fasoron A helyes válasz Rossz válasz A Városligeti fasoron A helyes válasz Rossz válasz

6.

6. Hol készült ez az 1941-es fotó? A Vörösmarty téren A helyes válasz Rossz válasz A Széll Kálmán téren A helyes válasz Rossz válasz A Móricz Zsigmond körtéren A helyes válasz Rossz válasz

7.