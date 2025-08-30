RETRO RÁDIÓ

Retró Budapest-kvíz: még a legjobbak sem ismernek fel minden fotót

Most mutasd meg, mennyire ismered a fővárost! Ezt a retró kvízt tényleg csak a legjobbak tudják hibátlanul megoldani!

Létrehozva: 2025.08.30. 17:30
teszt retró kvíz

Ez a kvíz könnyen lehet, hogy még azokon is kifog, akik évtizedek óta Budapesten élnek. Teszteld magad, mennyire ismered a fővárost!

Retró kvíz Budapest ikonikus helyeiről
Retró kvíz Budapest ikonikus helyeiről  Fotó: Fortepan

Retró Budapest-kvíz: vajon felismered, hol járunk?

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. A fotó 1941-ben készült, na de hol?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. 1960-ban járunk, méghozzá a pesti oldalon. De hol is pontosan?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Sokat változott a fotón látható tér a harmincas évek óta. Hol készült a kép?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Budapesti Ipari Vásár, Pingvin büfé 1959-ben. Na de pontosan hol?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Egy jellegzetes utca jellegzetes épülete. Hol is van ez?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Hol készült ez az 1941-es fotó?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Ez vajon melyik metróállomás?

 

