Római-part árvíz után: a főpolgármester szerint rendben van, hogy 2 ezer embert nem véd meg a Duna áradásaitól...

„Ez a megnyilvánulás abszurd és méltatlan egy főpolgármesterhez, gyakorlatilag azt mondja, hogy élvezzük a Római-part panorámáját azért cserébe, hogy mindenünket visz a Duna árvíz idején. A posztolás helyett inkább azt tanácsoljuk Karácsony Gergelynek, hogy fogja meg a vödröcskéjét, a seprűcskéjét, és jöjjön ki takarítani” – reagált a Metropolnak Egri Gábor, az Egyesület a Római-partért alelnöke a főpolgármester árvizet összegző posztját követően.

Szelfiznek és mosolyognak, miközben mögöttük az emberek segítség nélkül küzdenek a házukért... A főpolgármester és Tüttő Kata helyettes „árvízi őrjáraton”, ahogy írták a vidám fotóról (Fotó: Facebook)

Egri Gábor szerint Karácsony Gergely úgy csinál, mintha a Római-part nem Budapest része lenne, az itt élő 2 ezer embert kiszolgáltatja a Dunának. A főpolgármester a helyiek szerint felelőtlen, minden szava durva csúsztatás. A főpolgármester posztban summázta az önfényezés mellett, hogy a Római-parton élőknek el kell fogadni, hogy néha elmossa őket az áradás, mert a fővárosnak papíron nem dolga az ő védelmük, és ez így jól is van.

„... A Rómait épp azért szeretik a budapestiek, mert egy természetes ártér. Amit áradás idején bizony visszafoglal a Duna. Jogerős bírósági döntés mondja ki, hogy a hullámtérre épített ingatlanokat a főváros nem köteles megvédeni. Azt pedig a választók mondták ki 2019-ben, hogy a természet tönkretétele árán ne is tegye. Az ártérben építkezők örüljenek, hogy Budapest egyik legszebb helyén van az ingatlanjuk. Cserébe fogadják el, hogy árvíz idején itt bizony a víz az úr.”

„Normális ez az ember?” – teszi fel hangosan a kérdést Egri.

„A Római-part épp úgy Budapest része, mint az alsó rakpart. Itt is kell takarítani, nem csak a rakparton. Bokáig ér a fertőzést is könnyen okozó iszap, amiben az itt élők, köztük gyerekek is járnak. Szeretettel várjuk takarítani, itt is lehet közben mosolygós, beállított szelfiket készíteni”

– sorolja az alelnök.

Karácsony Gergely sorozatosan valótlant állít a római-parti gát ügyében a helyiek szerint – Fotó: Metropol

Karácsony Gergely viselkedjen úgy, mint egy komolyan vehető, felelős városvezető. Oldja meg például a büfék csatornázatlanságát, és építsen gátat a part mentén, hogy mindenki védve legyen. Karácsony hazudik reggel, délben és este! Milyen politikai program már az, hogy 2 ezer embert védtelenül »betol« a Dunába? Előfordulhat ilyen ma Magyarországon? Mert mi még nem hallottunk arról, hogy megkérdezte volna a budapestiektől azt – amire hivatkozik –, hogy 2 ezer embert vagyonukkal együtt kiszolgáltasson-e az árvizeknek?

– mondja Egri, reagálva a főpolgármester gátépítési gondolataira.

A főváros nem nyújtott segítséget a 2 ezer helyinek, a Rómain zsákolással telt a karácsony... (Olvasói fotó)

A főpolgármester a gát építéséről még így írt posztjában: „Budapest árvízvédelme azonban csak a Római-part védelmével lehet teljes. Többéves társadalmi egyeztetési folyamattal készítettük elő a római-parti gát építését: közösségi tervezéssel készítettük el a Római-part jövőképét, majd a lehetséges gát nyomvonal verziók részletes megvalósíthatósági vizsgálata után döntöttünk arról, hogy az új védművet a jelenlegi árvízvédelmi fővédvonalon, a Nánási út–Királyok útján építjük majd ki – amint az ehhez szükséges EU-s források rendelkezésre állnak. Ezzel tudjuk megvédeni a Római-part természeti értékeit és nagyobb biztonságot nyújtani a több tízezer érintettnek.”

Négy évvel ezelőtt Karácsony Gergely első döntése az volt az első közgyűlésen, hogy rögtön megszavaztatta a fizetésemelést. Ugyanezen a közgyűlésen pedig nyolcadik napirendként rendeltek el változtatási tilalmat a Római-partra úgy, hogy a kerület már korábban megtette ezt. Ebből is látszik, hogy már akkor (2019) eldöntötték, nem építenek gátat a partra, nem védik meg a Dunától az itt élőket. Később megsemmisítették a parti gát építéséről szóló korábbi döntést is, amelyet a helyi lakosság támogatott. Innentől minden közösségi véleménykutatás már csak színjáték volt, ahogyan Karácsony Gergelynek minden szava aljas csúsztatás

– véleményezte dr. Búzás Győző helyi lakos, az Egyesület a Római-partért elnöke. Kitért arra is, hogy az „évekig tartó társadalmi egyeztetés” a helyiek szemszögéből úgy nézett ki, hogy például az egyik „fórum” előtt csak négy nappal hirdette meg a főváros az összejövetelt. Azt is csak online a honlapján tette, így aki tudott róla, rákereshetett... Másrészt a Karácsony-féle demokráciában hiába mondták el a véleményüket, elképzelésüket a Rómain élők, hiába érveltek műszaki és zöldismereteikkel, a fővárosról minden lepergett.

„Valójában az történt, hogy Karácsony Gergely végül egy személyben döntött, amit meg sem tehetett volna” – következtet Búzás.