Árvíz a Rómain: a Duna levonulása után meg kell nézni, mit mulasztott a főváros és Óbuda vezetése

Felszólítjuk a Főváros és a kerületi Önkormányzatot, hogy haladéktalanul kezdjék el a Római-parton a Duna partján az itt élő, dolgozó, vállalkozó embereket, sportlétesítményeket, a csónakházakat, a szállodákat, az oktatási központokat és az üdülőket is védő árvízvédelmi védmű megépítését! Az Önkormányzatok vezetői kettő éve tudják, amit a vízügyi államtitkár is leírt, hogy a Királyok-Nánási út vonalán nincsen fővédvonal ! Kérdés, hogy akkor miért nem véd meg minket a Fővárosi Önkormányzat és miért tol be minket agyagfallal a Dunába ??!! (jelenleg ugyanis Karácsonyék a parttól jóval beljebb lévő Királyok-Nánási útnál emelnek agyaggátat – a szerk.)

A Főváros és 3. kerület vezetése által magára hagyott lakosság várja önkéntesek jelentkezését homokzsáktöltésre !

„Itt van az ideje”

„Többen jelezték, hogy a családjukban idegösszeomlást kaptak a kialakult helyzettől! Borzasztó a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság és a bezártság érzése. Mindezt önhibánkon kívül kapjuk, hiszen itt a parton mindenki rendelkezik érvényes építési engedéllyel, működési engedéllyel, és Budapest legmagasabb ingatlanadóját fizetjük a helyi önkormányzatnak!

Itt az ideje, hogy Önök (Karácsony Gergelyék – a szerk.), akik a Római-parton élők és vállalkozók hátrányos megkülönböztetéséért küzdenek, a helyi emberek és vállalkozók szemébe mondják, hogy „mi vagyunk azok a politikusok, akik falakkal kívánjuk a Királyok-Nánási úton a Római-parton lakó 2000 embert és számtalan vállalkozást a Dunába befalazni, de árvízkor biztosítunk nekik létrát, hogy menekülni tudjanak a többméteres falakon át”, mint ahogy azt Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes és Spät Judit munkatársa javasolta nekünk!