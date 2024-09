Óbudai korrupció: börtönben a kerület vezetése, a lakók szerint le kellene mondaniuk, de Kiss és Czeglédy hallgat

A polgármestert vezető beosztású személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével, valamint más bűncselekmények elkövetésével gyanúsítja a főügyészség.

Volt, amiről Czeglédy is beszélt

Korábban már kiderült, hogy a hatóságot nagy mértékben segítette egy titokzatos informátor, aki önmagára és a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében. Többek között azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót „főnöknek” nevezték az ügy szereplői, akik azt is hozzátették, hogy a polgármesternek „megy a pénz”.

Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss László óbudai polgármester (Fotó: Metropol)

Sok érdekes dologra fény derült Czeglédy Gergő letartóztatott óbudai alpolgármester Magyar Nemzet által megismert vallomásából is. Például, hogy személyesen ismeri a korrupciós botrány több érintettjét, de szóba került a Kiss Lászlót elsőként lebuktató titokzatos feljelentő, valamint egy bizalmas találkozó is, amit a baloldal fontos háttérembere hozott össze. Az érintettek nagy része Karácsony Gergely politikai szövetségese.

Ez derült ki eddig a Magyar Nemzet cikksorozatából:

Az óbudai korrupciós botrányról Anonymous három évvel ezelőtt kiszivárogtatott információi alapján szerzett tudomást a közvélemény, többek között nyilvánosságra került egy olyan felvétel, amin az ügy szereplői korrupciós pénzt számolnak.

Az álarcos alak beszélt a baloldal fontos háttéremberéről, valamint egy olyan ügyvédről is, aki jó kapcsolatokat ápol Kiss László óbudai polgármesterrel, akinek felesége egy darabig üzlettársa is volt a jogásznak.

2021 decemberében egy titokzatos bűntárs jelentkezett a nyomozó hatóságnál, aki nagy lendületet adott az eljárásnak, hiszen feltárta a III. kerületi korrupciós hálózatot, annak szereplőit. Mindennek bizonyítására a férfi kép- és hangfelvételeket is átadott az ügyészségnek.

A férfi önmagára is terhelő vallomást tett, valamint elárulta, hogy tudomása szerint Kiss Lászlónak is visszaosztanak a fiktív és túlárazott megrendelések után. Mindez még nem volt elegendő a polgármester meggyanúsításához, kellett hozzá egy közeli bizalmasának terhelő vallomása, aki egyezséget kötött az ügyészséggel.

Az informátor vallomásában részletesen beszél az óbudai pénzszivattyúról, a pénzek átadásáról. Elmondta azt is, hogy az ügy néhány szereplője „főnöknek” nevezte Kisst, akinek „megy a pénz”.

Kiderült az is, hogy Anonymous is azokból a felvételekből hozott nyilvánosságra részleteket, amiket a feljelentő a hatóság rendelkezésére bocsátott. Ezeken a felvételeken drogból származó pénzekre is utalnak, valamint több kerületet is érintő stiklik is elhangzanak.

A nyomozati iratokban megtalálható a korrupciós pénzek átadásáról készült felvétel is, amin, hangsúlyozza a Magyar Nemzet, a polgármester nem szerepel, hiszen itt az alacsonyabb szinten lévő szereplők számoltak el egymással.

Az eljárásnak jelenleg tizenhat gyanúsítottja van, köztük Kiss László óbudai polgármester és Czeglédy Gergő alpolgármester.

Czeglédy a nyomozási bíró előtt részletes vallomást tett és mindent tagad, de annyit elismert, hogy az ügy több szereplőjét is ismeri.

A korrupciós ügyet Anonymous robbantotta ki

Az maszkos alak 2021-ben tette közzé a többi között azt a rejtett kamerás felvételt, amin látható, hogy vélhetően korrupciós pénzeket számolnak egy autóban. A felvételeken látható, ahogyan az összegeket papírzacskóba tették. Az álarcos tájékoztatása szerint, az óbudai önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről volt szó. Az ügyben nyomozás indult, a gyanúsítások túlárazott és fiktív szerződésekről, százmilliós kenőpénzek visszaosztásáról szólnak.

