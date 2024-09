Árvíz a Rómain: A vezetés nélkül maradt Óbuda nem segíti a lakosság védekezését

„Az árvízvédelmi készültség mértéke elérte a 100 százalékot”

Ezt Pintér Sándor belügyminiszter jelentette be hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján. Ebben a helyzetben hozták létre az operatív törzset, amelynek szakmai hátterét az Országos Vízügyi Főigazgatóság adja; a szervezés irányítása a katasztrófavédelem feladata. Részt vesz a munkájában 12 ezer fővel és megfelelő technikai eszközökkel – a többi között helikopterekkel – a honvédség, ezenfelül a büntetés-végrehajtás is, sőt készen áll a rendőrség is. Pintér Sándor elmondta, hogy önkénteseket is szívesen fogadnak a védekezésben, ennek részleteiről az interneten tájékoztatnak majd. Arra kérnek mindenkit, hogy ezeket a szabályokat tartsa be. Közölte, reményei szerint ezek az intézkedések lehetővé teszik, hogy medrében tartsák a Dunát és a mellékfolyókat. Amennyiben ez nem lehetséges, az ideiglenes tározókba engedik a vizet annak érdekében, hogy lakott területet ne érjen el az ár – fűzte hozzá Pintér Sándor. A miniszter arra kérte az önkormányzatokat, hogy hozzák létre a védelmi bizottságokat. A védekezéshez szükséges eszközöket az operatív törzs biztosítja, legyen az homokzsák vagy gépjármű – jelezte.