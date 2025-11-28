Gyermekek karácsonyát szeretné szebbé varázsolni Lilla, motorosok is csatlakoztak hozzá

A Budapesten élő fiatal élete részévé vált a segítségnyújtás. A boldogságot a pozitív visszaigazolásokban találta meg, és úgy gondolja, hogy egy kis odafigyeléssel nagyon sok rászoruló ember életét lehet jobbá tenni. Nem az idei év lesz az első, amikor gyermekek karácsonyát szeretné szebbé varázsolni Lilla.

Lilla szeret adni. Idén rászoruló gyermekeknek gyűjt karácsonyi ajándékokat Fotó: olvasói kép

Közeledik a szeretet ünnepe, ami sok embert sarkal arra, hogy segítő kezet nyújtson másoknak. Nincs ezzel másként Felföldi Lilla sem, aki gyermekkora óta nagyon szeret adni.

Számomra nagyon fontos, hogy segíteni tudjak másokon. A saját bőrömön tanultam meg, hogy milyen nehéz felállni a padlóról. Úgy gondolom ha valaki segítő kezet nyújt a bajba jutottaknak, akkor azzal lehetőséget is kapnak arra, hogy változtatni tudjanak az életükön

– mondja a fiatal nő, aki felismerte mennyire fontos az önfejlesztés és a segítség. Nem ez az első december mikor a jó ügy mellé áll Lilla.

Mikulás napján fogják csomagolni a karácsonyi ajándékokat Fotó: olvasó kép

Lilla karácsonyi ajándékgyűjtéséhez motorosok is csatlakoztak

A karácsony a szeretetről szól. Sokan vannak akiknek nélkülözniük kell, és nem tudnak ajándékot vásárolni gyermekeiknek. Gyerek voltam, amikor a nagymamám mondta, hogy a harkányi művelődési házban van lehetőség cipősdobozba összekészíteni és leadni a nem használt játékokat, hogy a szeretetszolgálatok el tudják juttatni a rászoruló gyerekeknek. Azóta évről-évre aktív résztvevője vagyok ennek a kezdeményezésnek. Idén azonban még többet szeretnék adni

– folytatja Lilla, aki nagyon örül, hogy sokan a kezdeményezés mellé álltak.

Nehezebb időszakon mennem keresztül, de a jótékonyság az életem része maradt. Nagyon szeretem a rock zenét, a rockerek közül sokan csatlakoztak hozzám, így közösen mertünk nagyot álmodni. A Citadella motorosaival működök együtt, akik Mikulás napján rendezik meg a jótékony motoros gurulásukat. A városon keresztül motorozunk, és szaloncukrot osztunk az embereknek. Az útjuk a XVII. kerületi Békésy György Technikumba vezet, ahol teával és zsíros kenyérrel kedveskedik nekünk az igazgatóság, és önkéntes diákok vesznek részt a csomagolásban. Az iskola vezetésének nagyon hálás vagyok a segítségükért, és a is támogatásukért. Egész nyáron zsákbamacska motoros gurulásokat szerveztem. A Zsakbamacska tagjai közül 30 ember már nap elejétől ott lesz az adományos műhelyemben segítenek

– zárja a beszélgetést Lilla, aki szerint az önzetlen segítség a legjobb dolog a világon. Bízik benne, hogy sokan eljönnek a rendezvényükre, és sok szegény és nélkülöző gyermek karácsonyát tehetik így együtt boldogabbá.