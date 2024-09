Árvízvédelem: A felkészültségünk elérte a száz százalékot – közölte Pintér Sándor

Minden nap reggel 9-kor sajtótájékoztatón ismertetik az árvízvédelmi feladatokat és az adott helyzetet – jelentette be Pintér Sándor belügyminiszter hétfő reggeli sajtótájékoztatóján. A tárcavezető jelezte, hogy az árvíz elleni védekezést operatív törzs kezeli, aminek a szakmai hátterét az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adja. Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője elmondta, hogy Budapesten szombaton és vasárnap tetőzhet a Duna.

Fotó: Csapó Balázs/Kisalföld

A Boris ciklon jelentős gondokat okozott Európában. Ausztriában elöntötte a víz azokat a lakott területeket, amelyek alacsony részeken vannak. Hamarosan Magyarországon is megjelenik a ciklon hatása, a Duna-menti területek vannak a legnagyobb veszélyben. Hazánkban operatív törzs kezeli az árvízvédelmet

– ismertette Pintér Sándor belügyminiszter mai sajtótájékoztatóján. Jelezte, hogy a törzsnek a szakmai hátterét az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adja. „A fő cél, hogy a Duna emelkedése ne veszélyeztesse az állampolgárokat” – tette hozzá.

Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldala

Összeül az árvízi védelmi bizottság

Pintér Sándor arról is beszélt, hogy a büntetésvégrehajtási intézetekben lévők is készen állnak a védekezésre. „Mindezek mellett a rendőrség is készenlétben áll. Természetes, hogy ilyenkor az egészségügynek is talpon kell lennie. Az Országos Mentőszolgálat mindenhol kiemelt szolgálatot végez. Az országos kórházi főigazgató biztosítja a kórházi kapacitásokat az érintett területeken. Mindezek az előkészületek lehetővé teszik, hogy medrében tartsuk a Dunát és mellékfolyóit. Ha ez nem lehetséges, akkor az ideiglenes tározók segítségével megvédik a településeket” – ismertette.

A miniszter elmondta, hogy önkénteseket is várnak a védekezéshez, és figyelik, hol van szükség a munkájukra. Pintér Sándor közölte: ő irányítja a védekezést, és ezért a következő időszakban nem utazik külföldre.

A felkészültségünk elérte a száz százalékot

– jegyezte meg Pintér Sándor, aki arról is beszélt, hogy minden nap reggel kilenc órakor sajtótájékoztatón számol be az operatív törzs munkájáról Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese. A tájékoztatókon ismertetik a feladatokat és az adott helyzetet.