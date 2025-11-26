Íme 10 hasznos tipp a nedves, vizes úton történő vezetéshez

Vizes úton – főleg ősszel, télen – a fékút megnő, a látási viszonyok romlanak, és az abroncsok is veszíthetnek a tapadásukból. A statisztikák szerint ilyenkor kétszer akkora az esélye a balesetnek, mint száraz aszfalton. Mutatjuk, hogyan lehet ezeket elkerülni!

Ezekre kell figyelni vezetés közben a vizes úton (Fotó: Takács József / Észak Magyarország)

1. Ne hagyatkozzunk csak a technikára

A HTA szakértői szerint a mai autók tele vannak biztonsági rendszerekkel – blokkolásgátlóval (ABS), stabilitás- és kipörgésgátlóval (ESP, ASR), fékasszisztenssel – amik valóban sokat segítenek, de nem csodafegyverek. A fizika törvényeit nem írják felül, ezért mindig a körülményekhez igazodó, óvatos vezetés javasolt vizes úton.

2. Ne kapkodjunk

A kapkodás és a hirtelen manőverek száraz úton sem szerencsések, de esőben kifejezetten veszélyesek. A nedves útburkolat miatt hosszabb fékútra van szükség, így a többiek sokszor nem tudnak időben reagálni egy hirtelen fékezésre vagy sávváltásra. Ezért érdemes előrelátóan, nyugodt mozdulatokkal közlekedni és mindig használni az irányjelzőt.

3. Hajtsunk lassabban

Az eső miatt csökken a tapadás, ezért a fékút akár a többszörösére is nőhet. A sebesség mellett a reakcióidő is számít: átlagosan 1 másodperc telik el, amíg vészhelyzetben a fékre lépünk. Ez 50 km/h-nál 15 méter plusz távot jelent, ami akár élet-halál kérdése lehet. Autópályán pedig esőben különösen ajánlott lassítani.

4. Legyünk előrelátók

Az előrelátás kulcsfontosságú. Nézzük meg, hol gyűlik össze a víz az úton: tócsákban, átfolyásokban, kátyúkban. Ezeknél különösen nagy az aquaplaning veszélye, főleg kanyarban. Ha előre látjuk a veszélyt, több időnk lesz elkerülni a bajt, vagy lassítani.

5. Használjuk a megfelelő lámpákat

Esőben mindig legyen bekapcsolva a tompított fényszóró – így mi is jobban látunk, és mások is könnyebben észrevesznek. A ködlámpát viszont csak indokolt esetben használjuk: a túl erős fény feleslegesen zavarhatja a mögöttünk haladót, és növelheti a balesetveszélyt.

6. Növeljük a követési távolságot

Nedves úton a megszokottnál is nagyobb hely kell a biztonságos megálláshoz. Legalább három másodperc távolságot érdemes tartani az előttünk haladótól – így van idő reagálni, ha a másik hirtelen fékez.