RETRO RÁDIÓ

Íme 10 hasznos tipp a nedves, vizes úton történő vezetéshez

Szinte egy havi csapadékmennyiségnek megfelelő eső hullik le a napokban az égből, ami miatt csúszósakká, veszélyesebbekké válnak az utak. Mutatjuk, mit tanácsolnak a szakértők a vizes úton történő vezetéshez!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 17:00
vizes út abroncs eső

Vizes úton – főleg ősszel, télen – a fékút megnő, a látási viszonyok romlanak, és az abroncsok is veszíthetnek a tapadásukból. A statisztikák szerint ilyenkor kétszer akkora az esélye a balesetnek, mint száraz aszfalton. Mutatjuk, hogyan lehet ezeket elkerülni!

Erre kell figyelni vizes úton vezetés közben.
Ezekre kell figyelni vezetés közben a vizes úton (Fotó: Takács József / Észak Magyarország)

1. Ne hagyatkozzunk csak a technikára

A HTA szakértői szerint a mai autók tele vannak biztonsági rendszerekkel – blokkolásgátlóval (ABS), stabilitás- és kipörgésgátlóval (ESP, ASR), fékasszisztenssel – amik valóban sokat segítenek, de nem csodafegyverek. A fizika törvényeit nem írják felül, ezért mindig a körülményekhez igazodó, óvatos vezetés javasolt vizes úton.

2. Ne kapkodjunk

A kapkodás és a hirtelen manőverek száraz úton sem szerencsések, de esőben kifejezetten veszélyesek. A nedves útburkolat miatt hosszabb fékútra van szükség, így a többiek sokszor nem tudnak időben reagálni egy hirtelen fékezésre vagy sávváltásra. Ezért érdemes előrelátóan, nyugodt mozdulatokkal közlekedni és mindig használni az irányjelzőt.

3. Hajtsunk lassabban

Az eső miatt csökken a tapadás, ezért a fékút akár a többszörösére is nőhet. A sebesség mellett a reakcióidő is számít: átlagosan 1 másodperc telik el, amíg vészhelyzetben a fékre lépünk. Ez 50 km/h-nál 15 méter plusz távot jelent, ami akár élet-halál kérdése lehet. Autópályán pedig esőben különösen ajánlott lassítani.

4. Legyünk előrelátók

Az előrelátás kulcsfontosságú. Nézzük meg, hol gyűlik össze a víz az úton: tócsákban, átfolyásokban, kátyúkban. Ezeknél különösen nagy az aquaplaning veszélye, főleg kanyarban. Ha előre látjuk a veszélyt, több időnk lesz elkerülni a bajt, vagy lassítani.

5. Használjuk a megfelelő lámpákat

Esőben mindig legyen bekapcsolva a tompított fényszóró – így mi is jobban látunk, és mások is könnyebben észrevesznek. A ködlámpát viszont csak indokolt esetben használjuk: a túl erős fény feleslegesen zavarhatja a mögöttünk haladót, és növelheti a balesetveszélyt.

6. Növeljük a követési távolságot

Nedves úton a megszokottnál is nagyobb hely kell a biztonságos megálláshoz. Legalább három másodperc távolságot érdemes tartani az előttünk haladótól – így van idő reagálni, ha a másik hirtelen fékez.

felhőszakadás
Érdemes előrelátóan közlekedni és a nagyobb tócsákat elkerülni (Fotó: Takács József / Észak Magyarország)

7. Mit tegyünk, ha vízen csúszik az autó a vizes úton?

Az egyik legijesztőbb helyzet, amikor az autó csúszni kezd a vízen (aquaplaning). Ilyenkor a legfontosabb a higgadtság: ne fékezzünk hirtelen, ne rántsuk el a kormányt, engedjük fel a gázt, és nyomjuk be a kuplungot. Tartsuk stabilan a kormányt, és várjuk meg, amíg a kerekek visszanyerik a tapadást.

8. Fordítsunk kellő figyelmet a párásodásra

Esőben gyakran párásodnak az ablakok. A megoldás egyszerű: 

  • irányítsuk a szellőzést a szélvédőre és az oldalablakokra,
  • kapcsoljuk be a klímát. 

Pár másodperc alatt kitisztul a kilátás, ami elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez.

9. Jó állapotú ablaktörlő híján ne induljunk el

Az ablaktörlők munkája ilyenkor létfontosságú. Ha csíkot hagy, vagy már több mint egy éve használjuk, ideje cserélni.

10. Rendszeresen ellenőrizzük az abroncsok állapotát

Ez az egyik legfontosabb biztonsági tényező, mivel a gumiabroncsok állapota döntő szerepet játszik abban, mennyire biztonságos az autó nedves úton. Ha kopott, repedezett vagy rosszul felfújt gumival közlekedünk, hiába van ABS, ESP vagy bármilyen más modern asszisztensrendszer az autóban – nem fogják tudni ellátni a feladatukat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu