Íme 10 hasznos tipp a nedves, vizes úton történő vezetéshez
Szinte egy havi csapadékmennyiségnek megfelelő eső hullik le a napokban az égből, ami miatt csúszósakká, veszélyesebbekké válnak az utak. Mutatjuk, mit tanácsolnak a szakértők a vizes úton történő vezetéshez!
Vizes úton – főleg ősszel, télen – a fékút megnő, a látási viszonyok romlanak, és az abroncsok is veszíthetnek a tapadásukból. A statisztikák szerint ilyenkor kétszer akkora az esélye a balesetnek, mint száraz aszfalton. Mutatjuk, hogyan lehet ezeket elkerülni!
1. Ne hagyatkozzunk csak a technikára
A HTA szakértői szerint a mai autók tele vannak biztonsági rendszerekkel – blokkolásgátlóval (ABS), stabilitás- és kipörgésgátlóval (ESP, ASR), fékasszisztenssel – amik valóban sokat segítenek, de nem csodafegyverek. A fizika törvényeit nem írják felül, ezért mindig a körülményekhez igazodó, óvatos vezetés javasolt vizes úton.
2. Ne kapkodjunk
A kapkodás és a hirtelen manőverek száraz úton sem szerencsések, de esőben kifejezetten veszélyesek. A nedves útburkolat miatt hosszabb fékútra van szükség, így a többiek sokszor nem tudnak időben reagálni egy hirtelen fékezésre vagy sávváltásra. Ezért érdemes előrelátóan, nyugodt mozdulatokkal közlekedni és mindig használni az irányjelzőt.
3. Hajtsunk lassabban
Az eső miatt csökken a tapadás, ezért a fékút akár a többszörösére is nőhet. A sebesség mellett a reakcióidő is számít: átlagosan 1 másodperc telik el, amíg vészhelyzetben a fékre lépünk. Ez 50 km/h-nál 15 méter plusz távot jelent, ami akár élet-halál kérdése lehet. Autópályán pedig esőben különösen ajánlott lassítani.
4. Legyünk előrelátók
Az előrelátás kulcsfontosságú. Nézzük meg, hol gyűlik össze a víz az úton: tócsákban, átfolyásokban, kátyúkban. Ezeknél különösen nagy az aquaplaning veszélye, főleg kanyarban. Ha előre látjuk a veszélyt, több időnk lesz elkerülni a bajt, vagy lassítani.
5. Használjuk a megfelelő lámpákat
Esőben mindig legyen bekapcsolva a tompított fényszóró – így mi is jobban látunk, és mások is könnyebben észrevesznek. A ködlámpát viszont csak indokolt esetben használjuk: a túl erős fény feleslegesen zavarhatja a mögöttünk haladót, és növelheti a balesetveszélyt.
6. Növeljük a követési távolságot
Nedves úton a megszokottnál is nagyobb hely kell a biztonságos megálláshoz. Legalább három másodperc távolságot érdemes tartani az előttünk haladótól – így van idő reagálni, ha a másik hirtelen fékez.
7. Mit tegyünk, ha vízen csúszik az autó a vizes úton?
Az egyik legijesztőbb helyzet, amikor az autó csúszni kezd a vízen (aquaplaning). Ilyenkor a legfontosabb a higgadtság: ne fékezzünk hirtelen, ne rántsuk el a kormányt, engedjük fel a gázt, és nyomjuk be a kuplungot. Tartsuk stabilan a kormányt, és várjuk meg, amíg a kerekek visszanyerik a tapadást.
8. Fordítsunk kellő figyelmet a párásodásra
Esőben gyakran párásodnak az ablakok. A megoldás egyszerű:
- irányítsuk a szellőzést a szélvédőre és az oldalablakokra,
- kapcsoljuk be a klímát.
Pár másodperc alatt kitisztul a kilátás, ami elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez.
9. Jó állapotú ablaktörlő híján ne induljunk el
Az ablaktörlők munkája ilyenkor létfontosságú. Ha csíkot hagy, vagy már több mint egy éve használjuk, ideje cserélni.
10. Rendszeresen ellenőrizzük az abroncsok állapotát
Ez az egyik legfontosabb biztonsági tényező, mivel a gumiabroncsok állapota döntő szerepet játszik abban, mennyire biztonságos az autó nedves úton. Ha kopott, repedezett vagy rosszul felfújt gumival közlekedünk, hiába van ABS, ESP vagy bármilyen más modern asszisztensrendszer az autóban – nem fogják tudni ellátni a feladatukat.
