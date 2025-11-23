Fájdalmas napok várnak a frontérzékenyekre - ilyenkor nem számít az életkor

Példátlan a november végi frontsorozat, az orvosmeteorológus szerint. Pintér Ferenc azt mondja: az egészségügyi problémákra ható frontok nemhogy enyhülnének, de tartósan velünk maradnak. Havazás lehet országszerte a következő napokban is, vagyis a jövő héten is marad a csapadékos idő és beköszöntenek a hajnali hidegek. A felettünk örvénylő ciklon és a kettős frontok miatt újabb és újabb hatások érik majd a szervezetünket – mondja a szakember.

A kettős frontok megviselik sok ember szervezetét, Pintér Ferenc orvosmeteorológus szerint Fotó: Pintér Ferenc

A kettős frontok nem kímélik az arra érzékeny embereket

Az Orvosmeteorológus nem sok jóval kecsegtet a jövő hétre:

Megjelenik a nyugatról érkező melegfront hatása. A derültebb időben nagyon lecsökkenhet a hajnali hőmérséklet, országos fagyokra számíthatunk. Az ízületi betegséggel, magas vérnyomással küszködőkre nagyon kellemetlen ébredések várhatnak, hiszen az alvásminőség is romlik ilyenkor.

Havazás Hollókőn. A hó után a frontok sem maradnak el / Fotó: Komka Péter / MTI

Jövő hét vasárnapra, azaz november 30-ra megmutatja magát végre a Nap, addig azonban marad a borongós, de enyhe idő hajnali fagyokkal. A szélvédett helyeken alig csökken a hőmérséklet 0 fok alá napközben, a nyílt és a szeles területeken mutathat a hőmérő higanyszála alacsonyabb hőmérsékleteket. Hétfőn +5 és -5 fok között ingadozik majd a hőmérséklet, kedden viszont akár +10 fokot is mérhetünk napközben. Csak éjjel hűl le a levegő. Szerdán és csütörtökön is maradnak a pluszok, éjszaka sem csökken majd fagypont alá a levegő hőmérséklete, fokozatosan melegszik az idő napközben, a hétvégéig. Csütörtökön folytatódnak az éjszakai mínuszok, és maradnak is egészen szombatig.

Gyakori lehet a migrénes fejfájás / Fotó: Artem Furman

A jövő héten országszerte szeles, esős és havas időre számíthatunk. A Köpönyeg.hu prognózisa szerint kettős fronthatás is érkezik, ami különösen megterhelő lehet a frontérzékenyek számára, így érdemes felkészülni a változékony időjárásra. Pintér Ferenc meteogyógyász azt mondja:

A jövő hét végi, melegfronti hatások sok embernek okozhatnak fejfájást, migrénes panaszokat. A zuhanó légnyomás is panaszokat okozhat, a légzési problémákkal élők számára sem lesz kedvező az időjárás. Ne higgye senki, hogy az életkor számít a frontérzékenységnél, hiszen az egész kicsi gyerekektől az idősekig minden korosztály érintett lehet.