RETRO RÁDIÓ

Fájdalmas napok várnak a frontérzékenyekre - ilyenkor nem számít az életkor

Az orvosmeteorológus szerint, a jövő héten sem enyhülnek az egészségre negatívan ható frontok. Havazás, eső, szél, hajnali fagyok és kettős frontok terhelik meg a szervezetet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23.
kettős fronthatás migrénes fejfájás vérnyomásprobléma

Példátlan a november végi frontsorozat, az orvosmeteorológus szerint. Pintér Ferenc azt mondja: az egészségügyi problémákra ható frontok nemhogy enyhülnének, de tartósan velünk maradnak. Havazás lehet országszerte a következő napokban is, vagyis a jövő héten is marad a csapadékos idő és beköszöntenek a hajnali hidegek. A felettünk örvénylő ciklon és a kettős frontok miatt újabb és újabb hatások érik majd a szervezetünket – mondja a szakember.

"A kettős frontok megviselik sok ember szervezetét"
A kettős frontok megviselik sok ember szervezetét, Pintér Ferenc orvosmeteorológus szerint Fotó: Pintér Ferenc

A kettős frontok nem kímélik az arra érzékeny embereket

Az Orvosmeteorológus nem sok jóval kecsegtet a jövő hétre:

Megjelenik a nyugatról érkező melegfront hatása. A derültebb időben nagyon lecsökkenhet a hajnali hőmérséklet, országos fagyokra számíthatunk. Az ízületi betegséggel, magas vérnyomással küszködőkre nagyon kellemetlen ébredések várhatnak, hiszen az alvásminőség is romlik ilyenkor.

Havazás Hollókőn. A hó után a frontok sem maradnak el / Fotó: Komka Péter /  MTI

Jövő hét vasárnapra, azaz november 30-ra megmutatja magát végre a Nap, addig azonban marad a borongós, de enyhe idő hajnali fagyokkal. A szélvédett helyeken alig csökken a hőmérséklet 0 fok alá napközben, a nyílt és a szeles területeken mutathat a hőmérő higanyszála alacsonyabb hőmérsékleteket. Hétfőn +5 és -5 fok között ingadozik majd a hőmérséklet, kedden viszont akár +10 fokot is mérhetünk napközben. Csak éjjel hűl le a levegő. Szerdán és csütörtökön is maradnak a pluszok, éjszaka sem csökken majd fagypont alá a levegő hőmérséklete, fokozatosan melegszik az idő napközben, a hétvégéig. Csütörtökön folytatódnak az éjszakai mínuszok, és maradnak is egészen szombatig. 

Gyakori lehet a migrénes fejfájás / Fotó: Artem Furman

A jövő héten országszerte szeles, esős és havas időre számíthatunk. A Köpönyeg.hu prognózisa szerint kettős fronthatás is érkezik, ami különösen megterhelő lehet a frontérzékenyek számára, így érdemes felkészülni a változékony időjárásra. Pintér Ferenc meteogyógyász azt mondja:

A jövő hét végi, melegfronti hatások sok embernek okozhatnak fejfájást, migrénes panaszokat. A zuhanó légnyomás is panaszokat okozhat, a légzési problémákkal élők számára sem lesz kedvező az időjárás. Ne higgye senki, hogy az életkor számít a frontérzékenységnél, hiszen az egész kicsi gyerekektől az idősekig minden korosztály érintett lehet.

Ezért érezzük a fronthatást

A front alapvetően a hideg és meleg légtömegek találkozásánál kialakuló légköri képződmény, amely gyors és jelentős változásokat okozhat több meteorológiai tényezőben. Hetente általában 2–3 alkalommal érzékeljük a fronthatást, de előfordulhat kettős fronthatás is. A hirtelen változások a páratartalomban, a hőmérsékletben vagy a légnyomásban komoly terhelést jelenthetnek a szervezet számára. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu