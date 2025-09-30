Döbbenetes videó: Átcsúszott az autós a szemben lévő sávba - eluralkodott a káosz az Erzsébet hídon

Aggasztó posztot tett közzé a rendőrség.
Balesetveszély az Erzsébet hídnál: A BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán osztotta meg a budapesti autósok közössége videóját arról az esetről, amely 2025. augusztus 17-én, az Erzsébet híd budai hídfőnél történt. A majdnem balesetet tanulságként szeretnék bemutatni, ugyanis a hasonló szituációk azért következnek be, mert a személyautó vezetője nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedett, és erre rengeteg egyéb példa is van.
A felvételen az látható, ahogy a vizes útburkolaton az autó megcsúszik és áttér a szemközti sávba, majd egy ideig a forgalommal szemben halad. Később több sávon és a záróvonalon át tér vissza saját sávjába. A balesetveszélyt fokozva több jármű is haladt eközben vele szembe. Dacára annak, hogy baleset nem történt, mégis más közlekedőket sodort veszélybe a Ford Focus vezetője, figyelmetlenségei miatt.
Az ügyben a BRFK I. Kerületi Rendőrkapitánysága szabálysértési eljárást indított. A sofőrt azonosították, pénzbírsággal sújtották, valamint két hónapra eltiltották a járművezetéstől.
A hulló falevelek, a csapadék és a ködös idő mind megnehezítik az autózást ősszel.
Fentiekre tekintettel a rendőrség egy pontokba szedett listát is megosztott a publikummal, hogy mire érdemes figyelni vezetésnél:
• Lassabb tempónál több időd lesz reagálni.
• A nedves vagy lehullott falevelekkel borított út hosszabb fékutat eredményezhet.
• Tarts legalább két-három másodpercnyi követési távolságot a jármű előtt haladótól.
• A ködfényszórót csak akkor használd, ha a látótávolság valóban indokolja (általában 100 m alatt).
• A távolsági (reflektor) fény visszaverődhet a ködről, rontva a látást.
• A nedves levelek ugyanolyan csúszósak lehetnek, mint a jég.
• Lassíts, ha falevelekkel borított úton haladsz, és kerüld a hirtelen kormánymozdulatokat vagy fékezést.
• Az őszi csúszós úton különösen fontos a megfelelő profilmélység és guminyomás.
• Az őszi időszak jó alkalom a téli gumik felszerelésére is, különösen ha 7°C alá esik a hőmérséklet.
• Ősszel hamarabb sötétedik, és az iskolák is újranyitnak.
• Fokozott figyelem szükséges az esetlegesen útra tévedő vadak miatt (pl. szarvas, őz).
• Ellenőrizd a világítás működését.
• Ősszel gyakoriak a fény-árnyék váltakozások, napfényes szakaszok után hirtelen sötétebb részek következhetnek.
