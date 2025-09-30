Döbbenetes videó: Átcsúszott az autós a szemben lévő sávba - eluralkodott a káosz az Erzsébet hídon

Balesetveszély az Erzsébet hídnál: A BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán osztotta meg a budapesti autósok közössége videóját arról az esetről, amely 2025. augusztus 17-én, az Erzsébet híd budai hídfőnél történt. A majdnem balesetet tanulságként szeretnék bemutatni, ugyanis a hasonló szituációk azért következnek be, mert a személyautó vezetője nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedett, és erre rengeteg egyéb példa is van.

Balesetveszély az Erzsébet hídon: forgalommal szembe haladt az autó. Fotó: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság / Facebook

A felvételen az látható, ahogy a vizes útburkolaton az autó megcsúszik és áttér a szemközti sávba, majd egy ideig a forgalommal szemben halad. Később több sávon és a záróvonalon át tér vissza saját sávjába. A balesetveszélyt fokozva több jármű is haladt eközben vele szembe. Dacára annak, hogy baleset nem történt, mégis más közlekedőket sodort veszélybe a Ford Focus vezetője, figyelmetlenségei miatt.

Az ügyben a BRFK I. Kerületi Rendőrkapitánysága szabálysértési eljárást indított. A sofőrt azonosították, pénzbírsággal sújtották, valamint két hónapra eltiltották a járművezetéstől.

- olvasható a rendőrség posztjában.

Ősz és balesetveszély: ezekre érdemes figyelni a hideg időjárás beköszöntével

A hulló falevelek, a csapadék és a ködös idő mind megnehezítik az autózást ősszel.

Fentiekre tekintettel a rendőrség egy pontokba szedett listát is megosztott a publikummal, hogy mire érdemes figyelni vezetésnél:

1. Sebesség csökkentése

• Lassabb tempónál több időd lesz reagálni.

2. Nagyobb követési távolság

• A nedves vagy lehullott falevelekkel borított út hosszabb fékutat eredményezhet.

• Tarts legalább két-három másodpercnyi követési távolságot a jármű előtt haladótól.

3. Köd esetén: tompított fényszóró vagy ködlámpa használata

• A ködfényszórót csak akkor használd, ha a látótávolság valóban indokolja (általában 100 m alatt).

• A távolsági (reflektor) fény visszaverődhet a ködről, rontva a látást.

4. Falevelek veszélyei

• A nedves levelek ugyanolyan csúszósak lehetnek, mint a jég.

• Lassíts, ha falevelekkel borított úton haladsz, és kerüld a hirtelen kormánymozdulatokat vagy fékezést.