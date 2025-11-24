RETRO RÁDIÓ

10 sofőrből csak kettő teszi ezt helyesen, pedig az életük múlik rajta - Te köztük vagy?

A hűvös őszi időben gyakran előfordul, hogy a kocsik ablaküvegén nehezen lehet kilátni. A balesetek elkerülése érdekében minden autósnak meg kell tisztítania a párás szélvédőt, aminek ez a legkönnyebb módja.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.24. 12:30
pára autó szélvédő párás ablak

A mostani esős, ködös időben egyébként is romlanak a látási viszonyok, de ha mindez nem lenne elég, még az autók szélvédője is gyakorta bepárásodik. Mit tehetünk a párás szélvédők mihamarabbi megtisztítása érdekében? A szakszerű eljárást kevesen ismerik és még kevesebben hajtják végre. Nekik is szól a rendőrség tanácsa.

A hidegebb napokon a pára könnyen rá is fagyhat az autók szélvédőjére.
A hátsó szélvédőn is érdemes lekaparni a jeget, ha ráfagy a pára / Fotó: Zantleitner Ingrid / Mediaworks archívum

Ez az intenzív párásodás oka

A késő őszi időben már sokan használják a kocsijuk fűtését, de ha mégsem, akkor a bent ülők is termelnek annyi hőt, hogy melegebb legyen bent, mint kint, és működjön a páralecsapódás az üvegfelületeken. Ez a páraréteg viszont akadályozza a kilátást és így a biztonságos közlekedés is, így mielőbb meg kell tőle szabadulni, a kérdés már csak az, hogyan?

A párásodó szélvédő párátlanítására több lehetősége is van a sofőröknek

Fontos a megfelelő szellőzés biztosítása (nem lehet zárt helyzetben a belső levegőkeringetés), valamint az üvegfelületek felmelegítése – a fűtőszálak bekapcsolásával, illetve a meleg légáram üvegfelületekre fúvatásával. Akinek van légkondicionálója, kapcsolja be azt is, ilyenkor nem a hűtés a lényeg, hanem hogy a hideg hőcserélőn lecsapódik a levegő páratartalma, az utastérbe így száraz levegő jut. A fűtőradiátor a klíma hőcserélője után jön, tehát a levegő ettől ugyanúgy felfűthető - tanácsolja a rendőrség Országos Balesetmegelőzési Bizottsága. Nagyon fontos, hogy ezeket a műveleteket fagyos időben csak azután végezzük el, hogy a szélvédőről lekapartuk a jeget, vagy jégoldóval távolítottuk el.

kapolcs_98
Kézzel párát törölni nem túl szerencsés. A legjobb erre a célra a szarvasbőr.

Fontos a zsírtalanítás is

A hirtelen erős párásodás ellen sokszor nincs mit tenni és törölni kell az üvegeket, főként, ha a kocsi is még hideg, a motor nem meleg, esetleg az utastér páratelt, beázik, vagy sokan ültek be nedves ruhában, esernyőkkel. Ilyenkor az a gond, hogy a legritkább esetben áll rendelkezésre az üvegtisztításra, párátlanításra ideális szarvasbőr, marad egy rongy, papírzsepi, vagy a csupasz tenyér. Az utóbbiakkal rendszerint maszatolnak az emberek, mert az üvegfelület bár átlátszó, belülről gyakorta alig látható, vagy csak éjszakai fényviszonyok között zavaró opálos zsíros koszréteg rakódik le. Éppen ezért a napi használatban lévő autók üvegfelületeit legalább kéthetente illene belülről is letakarítani zsírtalanító hatású üvegtisztítóval: ha ez megtörténik akkor nincs opálosodás. Kosz, zsír nélkül a párátlanítás is hatékonyabb.

Mi a helyzet a vegyszerekkel, működnek?

Lehet kapni akár háztartási használatra való párásodás gátló vegyszereket, ezekkel megelőzhető, illetve késleltethető a páraréteg kialakulása a belső üvegfelületeken. Ezek az anyagok egy belső filmréteget hoznak létre, ez gátolja a párafüggöny kialakulását és valóban hatékonyak, ezért érdemes lehet használni őket.

A téli felkészülést is ideje elkezdeni

  • Az ablakmosótartályba téli fagyálló mosófolyadékot kell tölteni.
  • Érdemes az ablaktörlők állapotát is ellenőrizni.
  • Az akkumulátor állapotát is érdemes ellenőriztetni, csakúgy mint az autó töltését.
  • Idősebb autók esetén a motortérben érdemes kontaktsprayvel befújni az elektromos csatlakozókat.
  • Legyen jégoldó, jégkaparó a kocsiban.
  • Az ajtók gumitömítéseit gumiápolóval érdemes lekezelni.
  • Itt az ideje téligumira váltani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu