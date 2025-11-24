10 sofőrből csak kettő teszi ezt helyesen, pedig az életük múlik rajta - Te köztük vagy?

A mostani esős, ködös időben egyébként is romlanak a látási viszonyok, de ha mindez nem lenne elég, még az autók szélvédője is gyakorta bepárásodik. Mit tehetünk a párás szélvédők mihamarabbi megtisztítása érdekében? A szakszerű eljárást kevesen ismerik és még kevesebben hajtják végre. Nekik is szól a rendőrség tanácsa.

A hátsó szélvédőn is érdemes lekaparni a jeget, ha ráfagy a pára / Fotó: Zantleitner Ingrid / Mediaworks archívum

Ez az intenzív párásodás oka

A késő őszi időben már sokan használják a kocsijuk fűtését, de ha mégsem, akkor a bent ülők is termelnek annyi hőt, hogy melegebb legyen bent, mint kint, és működjön a páralecsapódás az üvegfelületeken. Ez a páraréteg viszont akadályozza a kilátást és így a biztonságos közlekedés is, így mielőbb meg kell tőle szabadulni, a kérdés már csak az, hogyan?

A párásodó szélvédő párátlanítására több lehetősége is van a sofőröknek

Fontos a megfelelő szellőzés biztosítása (nem lehet zárt helyzetben a belső levegőkeringetés), valamint az üvegfelületek felmelegítése – a fűtőszálak bekapcsolásával, illetve a meleg légáram üvegfelületekre fúvatásával. Akinek van légkondicionálója, kapcsolja be azt is, ilyenkor nem a hűtés a lényeg, hanem hogy a hideg hőcserélőn lecsapódik a levegő páratartalma, az utastérbe így száraz levegő jut. A fűtőradiátor a klíma hőcserélője után jön, tehát a levegő ettől ugyanúgy felfűthető - tanácsolja a rendőrség Országos Balesetmegelőzési Bizottsága. Nagyon fontos, hogy ezeket a műveleteket fagyos időben csak azután végezzük el, hogy a szélvédőről lekapartuk a jeget, vagy jégoldóval távolítottuk el.

Kézzel párát törölni nem túl szerencsés. A legjobb erre a célra a szarvasbőr.

Fontos a zsírtalanítás is

A hirtelen erős párásodás ellen sokszor nincs mit tenni és törölni kell az üvegeket, főként, ha a kocsi is még hideg, a motor nem meleg, esetleg az utastér páratelt, beázik, vagy sokan ültek be nedves ruhában, esernyőkkel. Ilyenkor az a gond, hogy a legritkább esetben áll rendelkezésre az üvegtisztításra, párátlanításra ideális szarvasbőr, marad egy rongy, papírzsepi, vagy a csupasz tenyér. Az utóbbiakkal rendszerint maszatolnak az emberek, mert az üvegfelület bár átlátszó, belülről gyakorta alig látható, vagy csak éjszakai fényviszonyok között zavaró opálos zsíros koszréteg rakódik le. Éppen ezért a napi használatban lévő autók üvegfelületeit legalább kéthetente illene belülről is letakarítani zsírtalanító hatású üvegtisztítóval: ha ez megtörténik akkor nincs opálosodás. Kosz, zsír nélkül a párátlanítás is hatékonyabb.