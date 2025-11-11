Az imádott Trabantok tündöklése – elképesztő képek a fából és műanyagból készült csodáról

A Trabant, igazi népautónak számított a múlt század második felében. A keletnémet járművet VEB Sachsenring gyártotta, és az első példány 1957. november 7-én gördült le a fotószalagról. Jelentése útitárs, és tiszteletből az első szovjet műholdról a Szputnyik-1-ről kapta a nevét. A kisautó a megjelenésekor technikailag még modernek számított, azonban a több mint három évtizedes gyártása során szinte semmit sem változtattak rajta, ezért később már elavulttá vált, annak ellenére, hogy több, mint 3 millió darab készült belőle. Kétütemű motor hajtotta, és polimerből készült a karosszériája. Az NDK-ban használt autók 47 %-át tette ki a Trabant, 1976-ban. Németország egyesülését, nem sokkal élte csak túl a konstrukció. Az utolsó Trabit 1994-ben gyártották.

A Trabant 601-et 1966-ban mutatták be a Lipcsei Nemzetközi vásáron Fotó: Fortepan

Néhány érdekesség a Trabantról

A nemzetközi raliversenyeken, a nyolcvanas évek elejéig, nagyon sikeres volt a Trabant. Sok járművet exportáltak Csehszlovákiába, Lengyelországba, és Magyarországra is. A Trabant 601, az 1989-es politikai rendszerváltás szimbólumává vált, és kultikus járművé fejlődött.

Régebbi kiadású autós szakkönyvek még törpeautónak is nevezték. Ez volt az első német autó, amelyik műanyag borítású karosszériával készült. Kétütemű, léghűtéses motorral került sorozatgyártásba, pedig eredetileg egy Wankel-motort álmodtak bele a bátor keletnémet mérnökök. A Trabant hengerűrtartalma 600 köbcentiméter, a motor 22 lóerő leadására képes, ami a 820 kilós kocsit 90 km/h sebességgel repítette. Végsebességére nem kevesebb, mint egy perc alatt gyorsult fel.

Az egymilliomodik autó 1974-ben gördült ki a gyárkapun. 1977-ben, Amerikában, az év európai autójának választották.