Trabanttal száguldoztak a Dunán

Ilyen nincs! Vagy mégis van? Többen is felfigyeltek a Ráckevei–Soroksári-Duna-ágon arra a világoszöld retró kabrió Trabantra, ami a folyón közlekedett. A vízi eszköznek nem igen koptak a gumijai, mert hátul csónakmotor hajtotta. A kormányzás azonban összeköttetésben volt a kétütemű volánjával. A különleges trabi egy úszó szerkezethez volt rögzítve és az oldalán a ,,go trabi go” klasszikus szerepelt. A kocsi teteje egyébként lehúzható, így kabrióvá is alakítható. Minden horgász mosolyogva figyelte a nem mindennapi vízi járművet.

A vízitrabant (Fotó: Szántó Gábor)

Az őrült hajók versenyéről érkezhetett

Az elmúlt hétvégén tartották az Őrült Hajók Versenyét, valószínűleg onnan tért vissza a csodajárgány. A hartai Duna-parton rendezett eseményen elképzelhetetlennek tűnő hajók versenyeztek a Duna vizén, miközben a kreativitást és ügyességet is alaposan próbára tették a szervezők. A résztvevő csapatoknak előírás volt, hogy saját maguk által megvalósított úszóalkalmatosságaikkal kell 300 métert megtenniük, miközben különféle akadályokat is le kellett gyűrniük. A nevezők versenyeztek a legkreatívabb, leggyorsabb és legügyesebb hajók címének elnyeréséért. A vetélkedést négytagú zsűri pontozta a kreativitás, kivitelezés, ötletesség és gyorsaság alapján.