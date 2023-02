Titkokat rejt az új Kolodko-szobor Budapesten! Te már megtaláltad? – Videó!

Kisebb csődület gyűlt össze a Keleti pályaudvar előtt szerda délután. Egészen érdekes oka volt ennek, ugyanis Kolodko Mihály híres szobrászművész legújabb miniszobra most került végső helyére, a Baross térre.

Szerdán mindenki az új szobrocskával fotózkodott, aki csak arra járt Fotó: Vaskó Tamás

Érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy az „Előre a múltba” címet viselő kisautó a Keleti pályaudvarnál áll, azonban nyugatra néz.

A kisautó ajtaja kinyitható /Fotó: Bors

Emellett további apró kis utalásokat rejt az alkotás, mint ahogy azt már a Kolodko-szobroktól megszokhattuk. Rögtön beszédes a címe: „Előre a múltba?” Ez egy paradoxon, ráadásul a legtöbben úgy használják ezt a kifejezést, hogy előre a jövőbe. A cím így lehet utalás az 1986-s ugyanilyen című filmre, amely Nicolas Cage és Kathleen Turner főszereplésével készült, és az időutazásról szólt.

Futurisztikus Trabant a Keleti pályaudvarnál /Fotó: Bors

A kisautó oldalsó ajtaja ráadásul felnyitható. A kerekei pedig mintha kiestek volna, viszont ha más szemmel nézzük, inkább arra emlékeztet, mintha egy futurisztikus űrhajóvá változna a Trabant, és ilyenkor a kerekei átalakulnak és hajtóművé válnak.

Kolodko Mihály készített egy videót a kocsi készítéséről, amelyet a cikkünkben meg is tudtok tekinteni. Ezen a felvételen látszik, hogy készített egy férfi sofőrt is, akiről még csak találgatni lehet, ki is valójában. A bejegyzés alatt a kommentáradatban vannak erős tippek: van, aki szerint a „Vissza jövőbe” sorozat Dokija vezeti az autót, míg más szerint inkább maga a kocsi a szereplő, és ő nem más, mint a Verdák című rajzfilmből Matuka. Megoldással mi sem szolgálhatunk, inkább csak azt ajánljuk, hogy keressétek meg az alkotást, és döntsétek el ti, vajon mit vagy kit ábrázol.