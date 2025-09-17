RETRO RÁDIÓ

Hatalmas áttörés: Magyar kutatók forradalmasíthatják az autóipart!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) kutatói kidolgozták a szélvédőn megjelenített kijelzők új generációját. Újszerű megoldásaik valószínűleg meg fogják változtatni az autóipart.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.17. 17:45
autó forradalmi kijelző

Az intézmény szakemberei egy olyan kijelzőrendszert dolgoztak ki, amiket az autók szélvédőin lehet majd használni. Az autóipar törekvései alapján a jövőben a kocsik túlnyomó többségének okos szélvédője lesz, amik olyasmikre vagy többre is képesek lehetnek majd, mint a mostani mobiltelefonok – tudtuk meg a BME honlapjáról

autóipar
Az autóipar a jövőben a legtöbb autót okos szélvédőkkel fogja ellátni. Fotó: Mike Mareen

Hogyan fogja megreformálni az autóipart a magyar kutatók munkája? 

A BME szakemberei által megalkotott kijelzőrendszer egy sor dologban többet tud a manapság ismert technológiai megoldásoknál. Koppa Pál, a BME Atomfizika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára szerint a jelenleg használt kijelzők legfőbb hátrányai, hogy különféle optikai hibákkal működnek és szűk látószögűek. Így nem alkalmasak arra, hogy megfelelően kivetítsék a szélvédőre azokat a digitális adatokat, amik a vezetésben segíthetik a sofőröket. 
Pedig a különböző vezetési információk megjelenítése jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy biztonságos legyen a vezetés. Mivel a jármű vezetőjének egy pillanatra sem kell levennie a tekintetét az útról. Például nem kell lenéznie a telefonjára, hogy információkat szerezzen az autópályáról, amin halad. 

A magyar kutatók által az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium programjának keretében kifejlesztett technológiája több szempontból is újszerű. Többek között megszünteti a szélvédő két határterületén fellépő szellemképet és hatékonyan kiszűri a környezeti fények visszaverődését. 
Egyik legfontosabb új funkciója, hogy a szélvédőn megjelenő digitális adatokat pontosan a járművezető nézőpontjához igazítja. Így nem csupán a gépjármű műszereinek adatait, de a külső, netes rendszerek által nyújtott információkat is képes lesz megfelelően megjeleníteni a szélvédőkön. Ezzel jócskán növeli az autóvezetés biztonságát. 

Ezek a megoldások a nemzetközi autóiparban is újdonságoknak számítanak. Ha eljön az önvezető autók korszaka, akkor még nagyobb hasznunkra lesznek ezek az új fejlesztésű kijelzőrendszerek.
A BME kutatói szerint ennek az új kijelzőnek a prototípusa 2027-re készülhet el. 

 

