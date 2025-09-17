Hatalmas áttörés: Magyar kutatók forradalmasíthatják az autóipart!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) kutatói kidolgozták a szélvédőn megjelenített kijelzők új generációját. Újszerű megoldásaik valószínűleg meg fogják változtatni az autóipart.
Az intézmény szakemberei egy olyan kijelzőrendszert dolgoztak ki, amiket az autók szélvédőin lehet majd használni. Az autóipar törekvései alapján a jövőben a kocsik túlnyomó többségének okos szélvédője lesz, amik olyasmikre vagy többre is képesek lehetnek majd, mint a mostani mobiltelefonok – tudtuk meg a BME honlapjáról.
A BME szakemberei által megalkotott kijelzőrendszer egy sor dologban többet tud a manapság ismert technológiai megoldásoknál. Koppa Pál, a BME Atomfizika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára szerint a jelenleg használt kijelzők legfőbb hátrányai, hogy különféle optikai hibákkal működnek és szűk látószögűek. Így nem alkalmasak arra, hogy megfelelően kivetítsék a szélvédőre azokat a digitális adatokat, amik a vezetésben segíthetik a sofőröket.
Pedig a különböző vezetési információk megjelenítése jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy biztonságos legyen a vezetés. Mivel a jármű vezetőjének egy pillanatra sem kell levennie a tekintetét az útról. Például nem kell lenéznie a telefonjára, hogy információkat szerezzen az autópályáról, amin halad.
A magyar kutatók által az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium programjának keretében kifejlesztett technológiája több szempontból is újszerű. Többek között megszünteti a szélvédő két határterületén fellépő szellemképet és hatékonyan kiszűri a környezeti fények visszaverődését.
Egyik legfontosabb új funkciója, hogy a szélvédőn megjelenő digitális adatokat pontosan a járművezető nézőpontjához igazítja. Így nem csupán a gépjármű műszereinek adatait, de a külső, netes rendszerek által nyújtott információkat is képes lesz megfelelően megjeleníteni a szélvédőkön. Ezzel jócskán növeli az autóvezetés biztonságát.
Ezek a megoldások a nemzetközi autóiparban is újdonságoknak számítanak. Ha eljön az önvezető autók korszaka, akkor még nagyobb hasznunkra lesznek ezek az új fejlesztésű kijelzőrendszerek.
A BME kutatói szerint ennek az új kijelzőnek a prototípusa 2027-re készülhet el.
