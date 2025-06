Fiatal vagy és szuperül vezetsz? A Magyar Autóklub akkor most téged keres egy remek versenyre!

A Best Young Driver versenyhez a Magyar Autóklub (MAK) 2022-ben csatlakozott – írja a Ripost. A program célja, hogy bebizonyítsa: a fiatalok is képesek felelősen és biztonságosan vezetni. Ha te is ilyen fiatalnak gondolod magad, jelentkezz, hiszen nem mindennapi élményben lehet részed!

A Magyar Autóklub versenye rendkívül izgalmas és színvonalas lesz / Fotó: Magyar Autóklub

A versenyben a 18–26 év közötti, B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező fiatalok vehetnek részt. Először egy online elméleti fordulót kell teljesíteniük, ahol a KRESZ-, a vezetéstechnikai, a járműipari és az elsősegélytudásukról kell számot adniuk. Az online fordulót legjobban teljesítő 10-10 hölgy- és férfi versenyző mellett az előző év országos II. helyezettjei jutnak a gyakorlati döntőbe. Az online teszt június 10. és július 6. között lesz elérhető a MAK weboldalán

– mondta el a lapnak Orosz Sarolta, a Magyar Autóklub megbízott közlekedésbiztonsági igazgatója.

A Magyar Autóklub versenyén a legjobbak kijutnak a nemzetközi döntőbe

A gyakorlati döntőre augusztus 30-án, szombaton kerül sor a MAK közlekedésbiztonsági és Oktatási Parkjában. Az érdekes és izgalmas feladatokat most is elektromos autókkal kell teljesíteni: például vezetéstechnikai pályákon kell szlalomozni, hirtelen fellépő akadályt kikerülni, másik pályán „vakvezetéssel” (csak a tolatóradart lehet használni, a tükrök és a hátsó szélvédő letakarva) előre- és hátramenetben szlalomozni, de kisteherautóval történő parkolás is szerepel a feladatok között. A legjobbnak bizonyuló férfi és hölgyversenyző kvalifikálja magát a nemzetközi döntőbe, mely idén Szarajevóban, október 10–12. között lesz. Vagyis érdemes jelentkezni, hiszen nem mindennapi élményeket élhetnek át a versenyzők, arról nem is beszélve, hogy a megszerzett tapasztalatok kiválóan kamatoztathatók a mindennapi közlekedésben is.