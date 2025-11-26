Szeretnél vele álmodni? Ez a mágia segíthet!

Talán mindannyian álmodtunk már arról, hogyan lehetne irányítani az álmainkat. Őrlődünk egy kapcsolat miatt vagy a kiszemeltünk nem figyel ránk eléggé. Ilyenkor könnyű az álmokhoz fordulni, hiszen ott „mindent lehet”. A life.hu belemerült témába, s lépésről lépésre megmutatta, mit érdemes tenned, ha szeretnél vele álmodni!

Ha szeretnél vele álmodni, ezeket teheted! (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Az álom befolyásolása nem lehetetlen, csak ismerni kell a módszereket!

Ha szeretnél vele álmodni, ezeket teheted!

Találkozni szeretnél vele, még sincs rá lehetőség? Látni és érezni akarod, de nincs rá mód? Az álom tökéletes hely, ahol egymásra találhattok és olyan energiákat szabadíthatsz fel vele, amit még a valóságban is megtapasztalhatsz.

Érdemes lépésről lépésre végigmenni az asztrális álomkivetülés módszerén, melyet a life.hu osztott meg.

Hunyd le a szemed, vegyél három mély lélegzetet! Gondolj arra, hogy nem csak oxigénhez jutsz, hanem a végső esélyhez is, hogy a kapcsolat újra rád találjon – legalább az álmodban! Képzeld el az arcát, minél pontosabban! Jól figyelj meg rajta minden részletet és kicsit pihenj meg a tekintetében. Képzelj el egy lágy, fényes madzagot, ami a te szívedtől az övéig vezet. Igen, ez egy kicsit romantikus, egy kicsit kétségbeesett, de miért ne próbálnád ki az álommágia nagyágyúját? Mondd ki hangosan: „Megnyitom a legfelsőbb tudatom. Találkozz velem az álomvilágban!” A védővarázslat egy kötelező lépés! Képzeld el, hogy egy fehér fény vesz körül, ami megvéd mindentől – még attól a kínos pillanattól is, amikor az álmodban valami teljesen abszurd dolog történik. Engedd el az irányítást! Hagyd, hogy az alvás átvegye a hatalmat! Ne próbálj már erőltetni semmit! Gondolj csak arra: ha visszatér, az univerzum küldte, ha nem, legalább adtál magadnak egy utolsó esélyed! Reggel jöhet a jegyzetfüzet! Írd le az álmod minden apró részletét. Lehet, hogy sikerrel jársz és tényleg újra felbukkan, a való életben is beteljesítve mindazt, amit álmodtál.

Amint megejtetted ezt a kis mágiát, számíthatsz arra, hogy megemlíti majd neked: „veled álmodtam” – ezen te ne lepődj meg! Sok sikert, irányítsd felelősségteljesen az álmaidat!