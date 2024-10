Budapest: ma ül össze a fővárosi közgyűlés, Karácsony Gergely húzza az időt, kivárásra játszik

Ma alakul meg a Fővárosi Közgyűlés, eddig csak a hatalomért és a pozíciókért való marakodástól volt hangos Budapest. Úgy tűnik Karácsony Gergely kivárásra játszik, helyettest továbbra sem jelöl, így akár fél évig is működhet a Városháza helyettes nélkül. Nem hiába, az alakuló ülés előtti egyetlen egyeztetés sem volt sikeres. Szentkirályi Alexandra szóvá is tette: "Bizottságok száma, bizottsági helyek, elnöki és alelnöki pozíciók leosztása, a hivatal működési szabályai. Ez volt a téma. Arra számítottunk, hogy a budapestiek mindennapjait érintő ügyek is az asztalra kerülnek majd. Helyette politika volt, a politikáról, politikusokkal" – summázta a találkozót a Fidesz budapesti elnöke, aki három budapestieket érintő javaslattal már elő is állt.

Budapest: Karácsony Gergely az időt húzza, kivárásra játszik / Fotó: MW

A főpolgármester egyértelműen kivárásra gyúr, vélhetően csak húzza az időt, mert azzal számol, hogy amennyiben a fővárosi közgyűlés nem tud a tagjai közül legalább egy helyettest választani, akkor a kormányhivatal nevezhet ki valakit. Erről beszélt a Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, aki szerint erre nagyjából fél év múlva kerülhet sor. Karácsony Gergely egyébként köteles helyettest jelölni, ha mégsem teszi vagy nem szavazzák meg egyik jelöltet sem, akkor "a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, elsőként legalább 30 napos határidő kitűzésével felhívja az érintett figyelmét annak megszüntetésére" – kezdte az alkotmányjogász, aki kifejtette:

Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni. A jogszabályok szerint így a kormányhivatal az eljárást leghamarabb 31 nappal a jogszabálysértés észlelését követően kezdheti meg. A bíróság kérelemre dönthet az ügyben, az így megszülető bírósági döntéssel szemben pedig jogorvoslattal élhet a fővárosi önkormányzat. Egy ilyen jogorvoslati kérelemben Karácsonyék kérhetik, hogy a jogszabályok alapján az ügyben meghozott döntést felülbírálattal változtassák meg, az ügyet pedig a balliberális városvezetés várhatóan a számára kedvező értelmezésében fogja kommunikálni a nyilvánosság előtt

– ismertette Lomnici.