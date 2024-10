Budapest: Baljós felhők, egymásnak feszült a baloldal, helyettes nélkül maradhat Karácsony

Szentkirályi videóját itt nézheted meg:

Budapest: Karácsony hosszú hallgatás után kitálalt

Hónapokig tartó hallgatás után Karácsony Gergely végre megtörte a csendet, interjúban tálalt ki az elmúlt időszakról. A többi között arról beszélt, hogy bár Magyarral kapcsolatban álltak nyáron, valódi egyeztetésre csak most kerítettek sort, amit egyébként sikertelennek minősített. Mint mondta, a Tisza Párt furcsa és számára nehezen értelmezhető politikai stratégiát folytat: semmiért sem vállal felelősséget, nem akar semmit, nem vesz részt semmiben, de közben minősítget, és a megválasztott főpolgármestert akadályozná.

Vitézy Dávidba lettek hirtelen szerelmesek, csak és kizárólag őt hajlandók megszavazni főpolgármester-helyettesnek

– mondta Karácsony, hozzátéve: "Van egy mestertervük, amit persze letagadnak, de én pontosan tudom, hogy igaz: Vitézy minden hatalmi jogkört magához ragadva kvázi főpolgármesterként vezetné a várost. Ez a választói akarat megpuccsolása lenne, amit teljességgel elfogadhatatlannak tartok. Éppen ezért olyan nem lehet, hogy Vitézy Dávid legyen az egyedüli főpolgármester-helyettes". Mint kiderült, Karácsony csak úgy nyitott Vitézyre, ha az ő korábbi helyettese, Kiss Ambrus lehet a másik főpolgármester-helyettes, de a tárgyaláson erre nem kapott Magyar Pétertől támogatást. Mint mondta, világos volt, hogy jelenleg nincs más, akit támogatnának (Vitézyn kívűl- a szerk.), de jelölni, nyilvánosan felvállalni még őt sem hajlandó Magyar Péter.

Karácsony megzsarolta volna Magyar Pétert?

Azt állítja a Tisza Párt már többször is hazugságon ért elnöke, hogy Karácsony megzsarolta őt. A baloldal új messiása legutóbb arról tett tanúbizonyságot, hogy fogalma sincs Budapest működéséről. Most azt hangoztatja:

Egy valódi vezető teljesíti a törvényi kötelezettségeit, próbál kompromisszumos jelölteket és megoldásokat találni. Egyeztet az érdemi szereplőkkel és nem vádaskodik. Ehelyett a főpolgármester inkább megzsarolt engem, hogy ha nem támogatjuk a Gyurcsány-Bajnai kormány embereit, Kiss Ambrust és Tordai Csabát, akkor inkább senkit nem jelöl helyettesnek. Elmondta azt is, hogy ha nem támogatjuk a szavazatunkkal, hogy a főváros vezetésében és cégeiben itt maradjanak a “régi gárda” kemény titánjai, akkor inkább költségvetést sem készít a fővárosban

– kommentálta Magyar Péter a legfrissebb helyzetet. A baloldali politikus szerint a főpolgármester nyíltan elmondta neki azt is, hogy „ő is, az óbaloldali ellenzék is, a Fidesz is és a Tordai Csabával szoros kapcsolatot ápoló Kutyapárt is a Tiszát fogja támadni".