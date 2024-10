Budapest: Amíg a baloldalon marakodnak, a Fidesz a főváros legégetőbb problémáinak megoldására tesz javaslatot

Míg Karácsony Gergely és a baloldal új messiása, a többször hazugságon kapott Magyar Péter a pozíciókon hadakozik, addig Szentkirályi Alexandra máris előrukkolt a Fidesz-KDNP első három javaslatával. Mutatjuk milyen irányba változhat Budapest!

Budapest: Szentkirályi Alexandra azonnal terítette kártyáit, az első három javaslattal máris előrukkolt Fotó: Kurucz Árpád

Mint ismert, az új fővárosi közgyűlést 32 képviselő és a főpolgármester alkotja majd, megbízatásuk 2024. október 1-től hatályos. Az alakuló ülés most csütörtökön várható, ezt követően hozhatnak már döntéseket is az új városvezetők, persze, ha tudnak. Egyelőre azonban még mindig csak a pozíciókon és a hatalmi leosztáson marakodnak a baloldalon. Szentkirályi Alexandra közben már elő is állt a rendről és a biztonságról, a hajléktalanok ügyével foglalkozó, valamint a köztisztaságról szóló javaslatokkal. Szerinte ezek Budapest legégetőbb problémái, ezért az elsők között kell tárgyalnia róla az új közgyűlésnek.

Láthatóan a budapestiek magukra vannak hagyva, miközben a szivárványkoalíció mindennapjai munka helyett háttéralkukról és pozícióharcokról szólnak. Ránk viszont számíthatnak, mi azért dolgozunk, hogy Budapest a benne élőkről, rólunk és a közös dolgainkról szóljon

– jelentette be közösségi oldalán a Fidesz budapesti elnöke.

Budapest: Első javaslatok a legégetőbb problémák felszámolásához

1. Rend és biztonság



Az együttélés szabályai mindenkire vonatkoznak, és azt be is kell tartatni Fotó: Metropol

Mint Szentkirályi már a kampányában ismertette, 2018-ban több mint 22.500 óra, 2019-ben mintegy 37.000 óra közös járőrszolgálatot teljesített a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) és a BRFK. Ezt Karácsonyék 2022 órára - azaz majdnem a huszadára - csökkentették. Szerinte ennek a biztonságunkra, a város rendezettségére gyakorolt hatását mindannyian érezhetjük.

javasoljuk, hogy a fővárosi rendészek és a rendőrség közös járőrözését növeljék a korábbi szintre, sőt a kiemelt pontokon teremtsék meg a 24 órás jelenlét lehetőségét. Vizsgálják meg, milyen jogkörökre és személyi állomány fejlesztésre van szükség, hogy Budapest utcái - különös tekintettel az aluljárókra - rendezettebbek és biztonságosabbak lehessenek

–fogalmazott.

2. Hajléktalanság ügye

"Karácsony helyettese (Kiss Ambrus - a szerk.) egy interjúban szólta el magát, miszerint a fővárosi önkormányzatnak fogalma sincs, hány ember él hajléktalanságban Budapesten – emlékeztetett Szentkirályi –, miközben a probléma akkorára nőtt, hogy mára nincs olyan kerülete a fővárosnak, ahol ne lenne bárki számára érzékelhető".