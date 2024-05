„Gyurcsány-árnyékkormány” vitte csődbe Budapestet

Miközben a budapestiek térdig gázoltak a szemétben, a Karácsonyék által előidézett dugókban „hegesztettek”, vagy a megdrágult és fizetőssé vált szabad parkolóhelyeket vadászták, kerülgették az ellátatlan hajléktalanokat, Gyurcsány és Bajnai emberei kitalicskázták a pénzüket.

Karácsony és a Budapestet valójában vezető Gyurcsány-team – Fotó: Metropol

A kirakatban mantraszerűen kormányra mutogató „csődpolgármester” a pénzzel kipárnázott megörökölt nagyberuházásokat gyanúsan újraterveztette és csökkentett műszaki tartalommal kiviteleztette. Mint utóbb kiderült, több munkálat kókler módon lett elvégezve, sőt a Lánchíd esetében 1,4 milliárdnyi közpénznek nyoma is veszett. További érdekesség, hogy Karácsony akkor is százmilliós nagyságrendű jutalommal szórta tele a haverokat, amikor már hitelből vegetált az egyébként teljesen elhanyagolt város, hiszen érdemi munka nem történt Budapesten. Pedig a baloldal rekordnagyságú tartalékot, 214 milliárdot örökölt Tarlós Istvántól, ahogyan szintén rekordbevételre, 1100 milliárd forintnyi iparűzési adóra tett szert a mostani ciklusban...

Gyurcsány bukott miniszterei és államtitkárai, illetve a haveri kör

Gyurcsány emberei Karácsony kasszájánál

Íme néhány azok közül, akik 4,5 évig valójában vezették a fővárost:

• Gál J. Zoltánnak, a volt szocialista kormányszóvivőnek, a Gyurcsány-féle bukott kormány államtitkárának például kifejezetten a csődpolgármester ellenőrzése volt a feladata. Eleinte a vélhetően külföldről finanszírozott, és kamu „mikroadományocskákból” is pénzelt Karácsony miniszterelnök-jelölti kampányát vezette, majd a bukta után a Főpolgármesteri Hivatalban stratégiai főtanácsadói pozícióból irányította a „csődpolgármester” nem létező városvezetői munkáját. Állítólag még Karácsony Facebook-posztjait is ő írja…

• Draskovics Tibor („Drazsé”), a Gyurcsány-kormány pénzügyi, majd igazságügyi és rendészeti minisztere. A hosszú évekig láthatatlanná váló „Drazsé” egy csapásra a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) igazgatósági elnöke lett.

• Tordai Csaba ügyvéd, aki Demszky kabinetfőnökeként kezdte, majd Gyurcsány Miniszterelnöki Hivatalának államtitkára lett és Bajnai is megtartotta pozíciójában. Ebben az időben ismerkedtek meg Karácsonnyal is. Tordai egyébként nemcsak a baloldali kormányokhoz, de a Soros-birodalomhoz is ezer szállal kötődik.

• Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes is kulcsember: 2002-től a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban dolgozott, majd miniszteri tanácsadó és kabinetvezető lett a Miniszterelnöki Hivatalban. 2009 áprilisától a Bajnai-kormány társadalompolitikai szakállamtitkára.

• Böcskei Balázs, aki 2019-től társadalmi kapcsolatokért felelős önkormányzati főtanácsadó. Mint ismeretes, a Gyurcsány-párt brüsszeli delegációja éppen cégét, a RESPUBLICA Elemző Kutató és Tanácsadó Kft.-t bízta meg tanulmányok elkészítésével és egyéb szolgáltatások nyújtásával.

• Gyurcsány-fióka, avagy a budapesti közműcégeket vezető Mártha Imre, aki a milliárdosok fényűző életét éli aranyifjúként. Ma ő vezeti a kukásokat, kertészetet, temetkezési intézetet, Főtávot egyesítő nagy fővárosi céget.

Kolber Istvánt, az MSZP és DK-alapítótagját, a korábbi Gyurcsány-minisztert és -államtitkárt a Fővárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságába ültették be, évek óta onnan is kap fizetést. Kolberről annyit érdemes tudni, hogy Regionális Fejlesztésért és Felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszterként 2005-ben kiérdemelte az Index hírportál olvasói szavazatai alapján a legérdemtelenebb díjat, mivel egyetlen reá bízott területen sem tett le az asztalra semmi érdemlegeset.

Budapestet csődközelbe vezették, Magyarországot eladósították

A „csődpolgármester” tanácsadói és egyéb pozíciókat betöltő emberei 2010 előtt már elbuktak. Ők azok a politikai szereplők, akik eladósították Magyarországot. Az ország baloldali kormányai több millió magyar családot tettek tönkre, megsarcolták a fiatalokat, elvették az otthonteremtési támogatásokat és a 13. havi nyugdíjat, megszüntették a családi adókedvezményt, illetve háromszorosára emelték a gáz, míg kétszeresére az áram árát. A Gyurcsány- és Bajnai-időszak emberei 1000 milliárd forintot vettek el a magyar egészségügytől, sok ezer aktív kórházi ágyat szüntettek meg, komplett kórházakat zártak be és több ezer dolgozót üldöztek el a magyar egészségügyből. Most ugyanezek az emberek viszik csődbe a fővárost Karácsony Gergellyel együtt, aki a Fővárosi Közgyűlésben a DK szavazatai nélkül lépni sem tud.

A Lakógyűlés intézménye is csak egy kifizetőhely

Karácsony a Lakógyűlés intézményével nem csak a felelősséget hárította a budapestiekre, hanem úgy tűnik, megfelelő kifizetőhely is volt a színfalak mögött – Fotó: Facebook

Úgy látszik, hiába tömi tele pénzzel 34 tanácsadójának zsebét a főváros, Karácsony 4,5 évig folyamatosan csőddel riogatott és fizetésképtelenségről beszélt. Megszorító csomagja részeként BKK-jegyárakat emelt, és hitelfelvételbe is belehajszolja Budapestet, de arra mégis volt pénz közben, amire akarták, hogy legyen. A Lakógyűlés bonyolítása pont ilyen volt, ebben olyan ötleteket valósított meg a baloldali Városháza, amelyek alapfeladatként is megoldandóak lettek volna. Erre mondják: „parasztvakítás”. Mert valójában nem a budapestiekért indította a „demokratikus” rendszert, hanem azért, hogy kifizesse a baloldalt. A kasszánál sorba állt például a Crevocorp Kft., amely megalakulása óta jól ismert Dobrev Klára előkampányából, és a DK pártalapítványa, vagy éppen László Imre vagy Niedermüller Péter, vagy Cserdiné Németh Angéla polgármesterek számára is. Ők voltak azok, akik Márki-Zay Péter szórólapjait, reklámanyagait is készítették a legutóbbi országgyűlési választás előtt. De feltűnik a Publicus közvélemény-kutató intézet, és felbukkant Zaránd Péter – Márki-Zay, a Momentum és Puzsér Róbert egykori kampányfőnöke –, milliós megbízásokat kapva.