A bénázás 5 éve: Amibe Karácsony Gergely belefogott, annak éppen az ellenkezője lett

Óriási dugók és közlekedési káosz, balesetveszélyes bicikliutak, 3000 leszerelt szemeteskuka és szemétáradat az utcán, koszos közterületek, ellátatlan hajléktalanok tömegével az utcán, zöldítés helyett méhlegelőnek csúfolt gaztenger… Abból nem sült ki jó, ha a „csődpolgármester” bármihez hozzányúlt, legalábbis az elmúlt bő 4,5 év mérlege ezt mutatja.

Addig jó, amíg Karácsony Gergely nem nyúl hozzá semmihez... Fotó: Mediaworks

Így „spórol” Karácsony Gergely: leszereltetett 3 ezer kukát

3 ezer kukát szereltetett le Karácsony, ezzel „spórolt”... Fotó: Metropol

Karácsony 2019-ben olyan hangzatos ígéreteket tett, mint hogy megszervezik az üveghulladék visszagyűjtését, javítják a veszélyes és szerves hulladék kezelését, és fellépnek az egyszer használatos hulladékok alkalmazása ellen a kereskedelmi láncokban. Önök szerint történt valami? A főpolgármester inkább abban jeleskedett, hogy „spórolás” címen 3 ezer köztéri kukát leszereltetett, azóta is koszosak és szemetesek az utcák. Maguk a baloldali kerületi polgármesterek is tiltakozásba kezdtek, és maguk kezdtek el apránként kukákat visszaszerelni...

A kamuzöld főpolgármester gigadugói miatt nőtt a légszennyezettség

Dugók szerte a városban. Karácsonynak most már le sem kell zárni hozzá utcákat – Fotó: Máté Krisztián



Karácsony Gergely mestere a logikát nélkülöző forgalmirend-változtatásoknak, útlezárásoknak és a gigadugók generálásának. A kaotikus, koncepciótlan, ötletszerűen felfestett biciklisávok mindenütt torlódásokat okoznak a városban, az Üllői és Váci úti sávok bevezetése után meg is nőtt a légszennyezettség Budapesten, mint a Metropol megírta. Gyakorlatilag fél Budapest rostokol nap mint nap a kocsisorokban. Eközben Karácsony többször is lebukott amiatt, hogy az utakon való rostokolás helyett szolgálati autójával a buszsávban közlekedett szabálytalanul. Gondolta: neki lehet...

Milliárdok, egy vödör sárga festék és balesetveszélyes bicikliutak

Kihasználatlan bicikliút az Üllői úton, „Gerikarókkal” – Fotó: Facebook

Karácsony imádott önmegvalósítása a kerékpáros imázs: elég hozzá pár vödör festék, főleg ha az embernek nincs városfejlesztési koncepciója… A sárga festékkel és a „Gerikarókkal” viszont csak a gyalogosokat és az autósokat idegesítette fel a főpolgármester. A bicikliállomásokkal, forgalmirend-változásokkal a főpolgármester a levegő tisztaságára hivatkozott, de éppen ellenkezőjét érte el, úton-útfélen dugó van, így a szmog és zajszennyezés is nagyobb lett Budapesten.

Karácsonyék szimbóluma: a 6 méteres bicikliút, ami a semmiből semmibe vezet

Szimbóluma lehetne a Karácsony Gergely-féle városvezetésnek a XV. kerületben, Rákospalotán ez a teljesen fölösleges, hatméteres bicikliút. A Metropol munkatársai a saját szemükkel győződtek meg róla, hogy pont sehonnan sehová nem vezet – de a végére gondosan felfestették az „elsőbbségadás kötelező” útjelet, biztos ami biztos. Karácsony „beruházása” kiverte a biztosítékot a helyiek körében.

Az értelmetlen bicikliút már több mint egy éve „boldogítja” a XV. kerületieket – Fotó: Metropol

A Metropol által megkérdezett helyiek azt mondták, teljesen felesleges ez a bicikliút. Szerintük ebből a pénzből inkább a Rákos utat kellene újraaszfaltozni, mivel az sok helyen förtelmes állapotban van. A nagy forgalmat bonyolító Dugonics utca kereszteződésében pedig egy olyan biciklitárolót alakítottak ki, amely közvetlenül az autósáv mellett van...

A biciklitároló elhelyezése miatt komoly balesetveszélynek vannak kitéve a kerékpárosok – Fotó: Metropol

A „példamutató közvécé” fél évig zárva volt – aztán prosti- és drogközpont lett belőle

Karácsony Gergely büszkén fotózkodott a kőtengerként csúfolt Blaha vécéjével – Fotó: Facebook

A baloldal vécévalóságshow-ja példaértékű bukás lett, mutatja, hogy sül el minden a visszájára, amibe Karácsonyék belefognak. Vagy működésképtelen a Blaha Lujza téri méregdrága közvécé, ahol Karácsony büszkén szelfizgetett, vagy drogosok, prostituáltak használják.

A példamutatás nem megfejthető a projektben… Fotó: Metropol

A II. János Pál pápa téren lévő „Példamutató” vécé is 50 milliós keretből épült, öröm az ürömben, hogy fél évig nem működött. Az egész ügy problémásan indult, hiszen a helybeliek nem akarták. A folytatás is meghökkentő: a munkálatokat egy hatalmas fa kivágása előzte meg, majd két nap alatt felhúzták az épületet. Viszont csak ezután kezdtek vizet és áramot keresni a munkások, ami miatt hónapig fel volt túrva a környék. Bár ma már nyitva, a helyiek elmondása szerint ötösével járkálnak be a fiatalok, hogy drogozzanak, míg az illuminált hajléktalanok oldalba pisilik az építményt.



Elhanyagolt, balesetveszélyessé vált játszóterek

Balesetveszélyessé vált a játszótér a főváros kezelésében – Fotó: Metropol

Mivel Karácsony nem foglalkozott a közterületek gondozásával és karbantartásával, számos kerület – a baloldali vezetésűek is – inkább elvégezte helyette a munkát. A IX. kerületi zöldterületeket például azért kaszáltatták jóval később, mert a főváros területtel kezdték a ferencvárosiak, miközben pluszmunkaerőt nem vettek fel a feladatra. A Belváros volt a leglátványosabb, számos teret átvett a fővárostól, amely a végletekig elhanyagolta azokat. Így újult meg a többi között a Hild tér is, ahol ma Kufi figurák várják a gyerkőcöket, és mint minden más belvárosi téren, itt is érvényesül a kék és a zöldszemlélet, amelyről a kamuzöld Karácsony igazán példát vehetett volna.

Katasztrofális mintaprojektek hajléktalanoknak: a „normál” bérlők élete pokollá vált

A Kőbányai úti „horrorházban” 187 lakás van – Fotó: Metropol

A „csődpolgármester” úgy segített néhány hajléktalanon, hogy más, fizetős bérlőknek pokollá tette közben az életét. A megkérdezésük nélkül ugyanis fedél nélkülieket helyezett el a többi között bérházakban vagy nyugdíjasházakban. Innentől az ingatlanokban megjelent a rendbontás, a lépcsőházakban való ürítés, italozás, illetve a gyakorlatilag kiirthatatlan ágyi poloska. A Kőbányai úti horrorházban volt már minden azóta: gyilkosság, lakástüzek, drogosok a lépcsőházakban, rablások, késsel megkergetett gyerekek... A fizető bérlők joggal rökönyödtek meg szinte mindenhol, kilátástalanságukban volt, hogy a Metropolhoz fordultak.



Ágyi poloskák miatt hurcolták ki a bútorokat

Kiviszik az épületből a lefóliázott, poloskás bútorokat... A pár lakását lefertőtlenítették, a bútoraikat pedig védőruhában és maszkban lévő szakemberek szállították el, hogy elégessék – Olvasói fotó

Újpesten ágyi poloskával küzdöttek a Nyugdíjas Házban, amelynek Márta néni 2001 óta lakója. Elmondása szerint a hely a békesség, a nyugalom és a biztonság szigete volt korábban.

„Ez itt nem szociális otthon, mi a bérleményért komoly, egyszeri összeget fizettünk beköltözéskor. Önfenntartók vagyunk, a rezsit és minden mást magunk intézzük. Viszont három fedél nélküli családot beköltöztettek az épületbe, ebből egy pár problémás: az ő lakásukban van a góc. Most ott tartunk, hogy ez az egy pár szétveri 26 másik ember életét” – mesélte akkor Márti néni, hozzátéve: „Hallomásból tudjuk, hogy a másik nyolc Nyugdíjas Házban is ilyen problémák voltak. Ez azt támasztja alá, hogy a mi gondunk nem véletlen, hanem törvényszerű. Magyarul az irány – a Fővárosi Önkormányzat projektelképzelése –rossz".

Zöldítés helyet gaztenger és toklászmező, amit méhlegelőnek kereszteltek át

Kutyákra és gyerekekre veszélyes toklászmező, Karácsony-féle álnevén: „méhlegelő” – Fotó: Metropol

Sem az évi 15 ezer fa ültetését, sem az érdemleges zöldítést nem valósította meg Karácsony Gergely az elmúlt 4,5 évben, aki azt is megígérte megválasztása előtt, létrehozza Budapest legnagyobb zöldövezetét a Margitszigettől a Római-partig, és új parkot létesít Észak-Csepelen, illetve Ferencvárosban. A főpolgármester csak addig jutott el, hogy zömében nyílt közterületeken létesített embermagasságú gazt, illetve toklászmezőket, ami miatt rengeteg kutyás panaszkodott évekig. A szakszerűtlen területgondozás és a zöldfelületek hosszú távú elhanyagolása miatt a Metropolnál számos kertész jelentkezett, hogy felhívja a budapestiek figyelmét arra, évekre tönkreteszi Karácsony Gergely a főváros zöldfelületeit.