Autók közé vezetik be a bicikliseket az új sávval Óbudán, miközben ott van mellette a bicikliút

Nem értem, miért kell kivinni a bicikliutat a főútra? Hát itt sokkal nyugodtabb, jobb biciklizni. Még fentebb is a Szentlélek tér előtti részen, ahol a járda és a bicikliút együtt van, ott is sokkal biztonságosabb, mint az úton. Amúgy ha Karácsony biztonságosabbá akar tenni valamit, akkor azt a járdát kellett volna már évek óta megjavítania, mert úgy feltúrták a gyökerek, hogy a gyalogosok is bukdácsolnak rajta, de csak ezek az értelmetlenül létesített biciklisávok érdeklik, mintha ezért fizetnék