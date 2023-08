Életveszélyesek Karácsony Gergely új biciklisávjai: ellepték a motorosok – Videó!

Egyre több problémát okoz az Üllői úton az a hozzáértés nélkül létrehozott „biciklis autópálya”, amit zöld karóval választott le a zsúfolt Üllői útból Karácsony Gergely. Az átgondolatlan és szakmaiatlan biciklisztrádás ámokfutása a főpolgármesternek egyre több gondot okoz minden közlekedőnek.

Korábban a Metropol látványos videóban is bemutatta, hogy mennyire kihasználatlan (250 autó kontra 7 bicikli 12 perc alatt) a maga három és fél méteres szélességével rekordtartó biciklisáv, de akkor egy másik jelenségre is felfigyeltünk. A sávot majdnem több motoros használja, mint biciklis. Holott ez a KRESZ szerint is tilos és veszélyes.

Motoros a biciklisávban Forrás: Metropol

Íme videónk: negyedóra alatt 14 motorost számoltunk össze az Üllői úton a biciklisávban!

Csábítja a motorosokat

Mivel az Üllői általában nagyon zsúfolt-dugós, a biciklisáv pedig tök üres, a motorosok sokkal szívesebben hajtanak ott, hiszen nem kell kerülgetni, veszélyes előzgetéseket csinálni. Ezt azonban tiltják a közlekedési szabályok. A KRESZ szigorúan szabályozza a járművek közlekedési viselkedését és a közlekedési infrastruktúra használatát. Ezen szabályok között találjuk a kerékpársávot, amely kifejezetten a kerékpárosok biztonságos közlekedését szolgálja.

A kerékpársáv eredeti célja

A kerékpársáv – azt normális szakértelemmel létrehozva – fontos szerepet játszik a közlekedésbiztonságban. A szabályos használata elősegíti a kerékpárosok és más járművek biztonságos együttműködését az utakon. A biciklisávok kijelölése javítja a kerékpárosok láthatóságát és védelmét, valamint csökkenti a balesetek kockázatát. Azonban a biciklisávokat csak kerékpárral lehet használni, és a motorosoknak tilos ezeken közlekedni.

KRESZ 13. § (1) e) „Kerékpárút” (26. ábra); a tábla a kétkerekű kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez; a segédmotoros rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes szék és a kétkerekű segédmotoros kerékpár lakott területen kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja. A kerékpárúton más jármű közlekedése tilos;

Mitől balesetveszélyes?

Egyik legfontosabb érv a motorozás tilalma mellett a kerékpársávokon az, hogy a motorosok és a kerékpárosok közötti sebességbeli különbség veszélyes helyzeteket teremthet. A motorkerékpárok gyorsabban haladnak, és könnyen felzárkóznak a biciklisek mögé. Ez pedig megnöveli az esélyét a baleseteknek, hiszen a hirtelen felbukkanó, gyorsan közlekedő motorosok megzavarhatják a kerékpárosok egyensúlyát és irányítását. Ezenkívül a kerékpársávokat gyakran különleges jelölésekkel és jelzőtáblákkal láthatjuk el, amelyek a kerékpárosok kiváltságos használatát jelzik. A kerékpársáv jelölése (szaggatott, sárga vonal, kerékpár felfestés) vagy a kifejezetten bicikliseknek szóló táblák jól kivehetőek és világosan jelzik, hogy ez a terület csak kerékpárosoknak fenntartott. A motorosoknak ez sajnos nem lehet pálya – írja a Ripost.

Könnyebb előrejutni Fotó: Bánkúti Sándor / Üllői úti biciklisáv

A motorosok miatt még inkább funkcióját veszti

Mivel a biciklisek nem érzik magukat biztonságban úgy, hogy motorosok száguldoznak el mellettük, így az Üllőin elhaladó bringások fele továbbra is a járdát használja. Ez a biciklisáv jól mutatja, hogy a közlekedés szervezése egy szakma. Nem politikai vágyálmok és érzelmi hullámok kérdése, hanem tények, lehetőségek és szigorú szakmai szempontok harmóniába hozása. Van egy régi mondás, amit szeretettel ajánlunk Budapest vezetésének: ,,Ki minek nem mestere, kontárja az annak”.