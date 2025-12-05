RETRO RÁDIÓ

Ez a legmagasabb lakóház Budapesten, most 50 éves

Budapest legmagasabb lakóháza, a brutalista betonóriás ma már kulturális szimbólum. Kiállítással és interaktív programokkal idézik fel az Újpalotai Víztoronyház különleges történetét.

Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2025.12.05. 11:30
víztoronyház Casco-ház Újpalota

50 éve magasodik az újpalotai lakótelep fölé Budapest legmagasabb lakóháza, a betonból épült Víztoronyház. Az 1970-75 között épült lakótelep építésekor elengedhetetlenné vált egy víztorony építése, és azért tervezték ennyire magasra, hogy a 10-12 emeletes épületek legfelső szintjein is megfelelő legyen a víznyomás. A hatvan méter magas épület nemcsak Újpalota, hanem a magyarországi brutalista építészet egyik szimbóluma. A jubileumi évforduló alkalmából kiállítás nyílt.

Víztoronyház
Fő tér a Nyírpalota út felé nézve a Víztoronyházzal 1986-ban Fotó: Fortepan/Faragó György

CASCO-ház vagy Víztoronyház?


Az Újpalotán épült Víztoronyházat 1970–75 között építették, és az Újpalotai lakótelep egyik utolsó épületeként adták át. Ha csak egyszerű víztornyot építettek volna, az rontotta volna a városképet, így a Víztoronyház tervezői, Tenke Tibor és Mentes Endre a víztornyot „beletervezték” egy húszszintes lakóépületbe. A Víztoronyház közel egy évtizedig gondoskodott a környező magas épületek vízellátásáról és a több mint 15 ezer lakás lakóiról. A Víztoronyház csúszózsalus technikával épült, az eső lakók 1976-ban költözhettek be az igazi szenzációnak számító épületbe. A húszszintes épületben jelenleg is összesen 98 lakás található. A 18. emeleten két művészlakást alakítottak ki. Ezeket a négyszobás lakásokat már csak lépcsőn lehet megközelíteni, és óriási a belmagasságuk. Belül kétszintesek és hatalmas tetőterasz is tartozik hozzájuk, ahonnan az egész várost be lehet látni. A házban élők nem szeretik, ha Víztoronyháznak hívják a kultikus, brutalizmus stílusban épült, 60 méter magas házat. A nyolcvanas években ugyanis reklámfelirat került rá, amiről mindenki CASCO-háznak nevezte. 

Az idén az ötvenedik születésnapját ünneplő Újpalotai Víztoronyház igazi kulturális szimbólummá vált. A helyiek annyira büszkék rá, hogy november végén kiállítással és házbejárással összekötött interaktív kirándulásra hívták az érdeklődőket. A XV. Kerületi Kulturális Örökség Házába, ahol a házhoz kapcsolódó műtárgyakon túl fiatal művészek alkotásai, a Víztoronyházzal kapcsolatos modern reflexiói kaptak helyet. 

2026 júniusig gyűjtik az emlékeket a Víztoronyról

A XV. Kerületi Kulturális Örökség Háza és Helytörténeti Gyűjteménye felhívást tett közzé, hogy a házzal kapcsolatos emlékeket összegyűjtsék, a relikviákat 2026 júniusáig várják. Bár a ház már nem víztoronyként működik, az érdeklődés óriási, hiszen a megnyitóra sokan be sem jutottak. Sok érdeklődőt vonzott a lehetőség, hogy megnézheti a művészlakásokat a 18. emeleten. Kis Emőke intézményvezető is felment a Víztoronyház tetejére.

Kis Emőke, a XV. Kerületi Kulturális Örökség Háza és Helytörténeti Gyűjteménye vezetője a Víztoronyház tetején Fotó: Csokonai15

A Csépház vagy CASCO-ház, ahogy a helyiek mondják, mindig a figyelem középpontjában állt. Művészek állnak sorban a mai napig, hogy itt bérelhessenek lakást. A házban körülbelül ötszázan laknak a mai napig, akik nagyon büszkék arra, hogy a Csépház az otthonuk.

- mondta Kis Emőke.

 

 

